Point fédérateur de toutes les visions des acteurs de la scène politique sociale et économique, le renforcement du front interne, à travers l'instauration de nouvelles règles du dialogue social, se meut vers la mise en oeuvre d'une nouvelle forme de tripartite, entre le gouvernement, l'Ugta et le patronat. Dans le fond, cette orientation se veut un point de rupture avec les pratiques anciennes. C'est principalement une réponse à un besoin justifié par le rythme de concrétisations des réformes dans tous les secteurs.

D'où l'importance, aujourd'hui, de rétablir les passerelles de concertation et de dialogue national.

Il s'agira de valoriser les résultats enregistrés durant ces dernières années. C'est dans ce sillage, que le président de la République a tenu à exprimer, lors de la célébration de la Journée mondiale des travailleurs, son adhésion à l'organisation d'une tripartite, précisant que «pour parvenir à des décisions pertinentes et non conjoncturelles, il est nécessaire d'instaurer le dialogue et la concertation avec l'Union générale des travailleurs algériens et avec tous les nationalistes libres».

Le chef de l'État a souligné l'impératif d'éviter une reproduction des schémas anciens, à l'image de ceux qui l'ont précédée. Il faut dire que l'aboutissement à cette approche reflète l'importance des impacts issus des actions de restructuration et de renouvellement des institutions de l'État, de l'assainissement de l'administration, et l'émergence d'une force sociale en tant qu'acteur à part entière dans l'édification d'une nouvelle Algérie.

Autrement dit, les actions et les orientations adoptées depuis plus de quatre ans, commencent à exprimer le besoin de renforcer leur ancrage sur le terrain, pour se développer dans le sens des attentes des citoyens et des dirigeants. À ce titre, la mise en place de nouvelles règles pour l'organisation de tripartite, renseigne sur la détermination et les capacités des acteurs de la scène socio-économique, à conjuguer leurs efforts pour porter à bras le corps, les mutations inédites que connaît le pays.

L'objectif étant de faire converger toutes les visions dans la même direction, pour conférer à toutes les forces vives de valoriser leurs actions dans le sens d'une refonte des systèmes de gestion et de gouvernance. À ce titre, la tripartite représente une opportunité en or, pour conforter l'actuelle dynamique au double plan social et économique. Elle s'articulera notamment sur l'émergence d'une synergie entre les représentants des axes centraux de la transition économique et sociale, pour la concrétisation d'un pacte de développement et d'échanges.

En ce sens, le gouvernement, l'Ugta et le patronat sont appelés à accorder leurs violons pour interpréter la partition de la croissance et du développement. De même importance, le retour à la tripartite se présente également comme une halte, un point d'ordre, pour établir les bilans des travaux des chantiers ouverts, autant sur le front économique que social, établir les feuilles de route sur les indicateurs réels et mettre en valeur et en exploitation la disposition des protagonistes de la scène socio-économique et leurs capacités à relever les défis de l'heure.