Il est annoncé pour cet été. Il s'agit du Salon international de l'automobile d'Alger qui fait son grand retour après des années d'éclipse. L'évènement aura lieu du 9 au 15 juillet prochain, au Palais des expositions, aux Pins maritimes, à Alger. C'est la société «Algeria exhibitions», filiale du groupe Safex (Société algérienne des foires et exportations) qui informe de l'organisation de la 20e édition de cette manifestation. «Cet évènement majeur du secteur de l'automobile est de retour aux pavillons de la Safex, après des années d'absence, et marquera également le retour des amateurs du monde de l'automobile», indique la même société qui réserve plusieurs pavillons pour cette exposition très attendue qui se déroulera sur sept jours pleins. Celle-ci se veut un espace commercial professionnel, avec la participation du secteur de l'automobile, représenté par les marques agréées en Algérie, outre le secteur des services et nombre de compagnies d'assurances et de banques. Est-il précisé. Ce rendez-vous de l'automobile effectue son come-back dans une conjoncture marquée par une profonde réorganisation des modalités d'intervention dans le secteur automobile, et ce conformément au nouveau cahier des charges, dont la mouture a été affinée début mai. Compte tenu du timing choisi pour le déroulé de cet évènement automobile, notamment sa coïncidence avec les grandes vacances scolaires et les congés d'été, l'affluence du public sera certainement très importante. En fait la demande sur le marché automobile national demeure très forte, bien que l'offre ne soit pas encore au niveau des attentes des petites et moyennes bourses. Si certains se contenteront de faire du «lèche vitrine», d'autres n'hésiteront pas à sauter le pas pour acquérir le véhicule de leurs rêves. Les visiteurs auront alors tout le loisir pour toucher de près à des modèles proposés par des concessionnaires comme Opel, Fiat, mais également ceux de marques chinoises qui ont l'ascendant sur le marché actuellement de par leur riche catalogue.

Notamment Geely, Chery, Baic, Jetour...N'est ce pas que 2024 est l'année des voitures chinoises? Ce Salon international qui s'inscrit dans une logique de reprise, sera une occasion de communiquer avec le public et de lui faire découvrir le monde de la construction automobile et tous types de nouveautés. Il ne manquera pas en outre de refléter une certaine réalité du marché national des véhicules qui ne demande qu'à livrer son plein potentiel. Près de 159000 véhicules ont été importés au titre des quotas accordés aux concessionnaires en 2023 sur un quota total de 180000 véhicules. C'est qu'en matière d'importation de véhicules, «la question fait l'objet d'études approfondies, pour prendre la meilleure décision économique pour le pays», autrement dit et concernant les importations de véhicules, le gouvernement préfère garder une approche prudente.

Rappelons que l'Algérie a réservé 2,6 milliards de dollars à l'importation de véhicules, pour l'année 2023, et que 40% seulement de ce montant ont été réellement consommés. Ce pourcentage laisse deviner le potentiel qui reste encore à exploiter.