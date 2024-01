À moins d'un mois et demi du 7ème Sommet des chefs d'État et de gouvernement du forum des pays exportateurs de gaz (Gecf), qui se tiendra en Algérie, les regards demeurent rivés sur les probables décisions qui sanctionneront cet important conclave, marquant la scène énergétique mondiale, en ce début d'année 2024.

Prévu dans la capitale algérienne du 29 février au 02 mars 2024, ce 7éme forum s'annonce dorés et déjà vital et décisif, à plus d'un titre. Important espace de dialogue et de concertation entre les pays producteurs et exportateurs de gaz, ce 7éme ssommet du forum devrait constituer une chance vitale, autant pour l'Algérie que pour le reste des pays membres, en vue de remettre les pendules à l'heure et d'accorder les violons face aux fluctuations internationales menaçant la sécurité énergétique des marchés mondiaux. L'attitude proactive de l'Algérie au sein du marché gazier mondial, et son rôle central dans la fondation de ce forum ont été, à plusieurs reprises, soulignés par les pays membres et les responsables même du Gecf.

C'est dire toute l'importance que requiert l'Algérie, en tant que pays producteur et exportateur de gaz dans ce conglomérat, tout aussi vital que l'O pep et l'Opep+, dans la régulation des marchés mondiaux du pétrole. L'ordre du jour de ce 7éme sommet s'annonce, ainsi chargé et d'intérêt crucial pour la stabilité et la sécurité des approvisionnements énergétiques en gaz conventionnel.

Le rôle «essentiel» du gaz naturel dans la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies (OMD) et la sécurité énergétique umondiale, étant avéré, il va sans dire que les résolutions de ce sommet d'Alger du Gecf devront être à la hauteur des attentes et des prévisions. Pour se positionner en tant que fournisseurs sûrs et fiables de gaz sur le marché mondial, les pays membres devront remettre au goût du jour la nature des contrats à passer avec les pays consommateurs. Il s'agira de «soutenir le rôle fondamental des contrats de gaz à long terme, ainsi que des contrats de gaz prix basés sur l'indexation huile/ produits pétroliers, afin de garantir des investissements stables dans ce secteur». Dans ce contexte et comme l'avait souligné Mohamed Hamel, le secrétaire général du forum, qui représente près d'une vingtaine de membres, détenteurs de 72% des réserves mondiales prouvées de gaz et 44% de la production commercialisée, «l'Algérie est un pilier du forum des pays exportateurs de gaz et continue à jouer un rôle important aujourd'hui» dans cette organisation intergouvernementale.

Possédant la dixième plus grande réserve de gaz naturel prouvée au monde et la troisième plus grande réserve de gaz non conventionnel, selon l'AlnaftL, l'Algérie se classe également au quatrième rang au sein des dix grands pays arabes possédant les plus importantes réserves de gaz naturel. Dans un marché où la concurrence s'annonce rude avec de nouveaux fournisseurs potentiels qui interviennent dans ce marché juteux, l'Algérie multiplie ses chances de voir se concrétiser davantage ses capacités de production et ses réserves gazières. La consolidation du programme Aval de la compagnie Sonatrach, a permis de nouvelles découvertes durant le premier trimestre 2023, renforçant les réserves de gaz avec un nouveau potentiel estimées à 1,4 milliard de m³ de gaz par jour.

Cela , sans compter la perspective du projet de gazoduc Algéro-nigérian qui devra augmenter les capacités de production actuelles. D'aucuns parmi les experts qui épient les différents programmes énergétiques du pays, savent que le potentiel algérien devra être multiplié par quatre, voire même davantage avec la mis en branle du programme des énergies nouvelles et renouvelables (EnR).

L'entrée en service des 2.000 Mw de la Sonelgaz et la relance du programme Solar 1.000 qui porteront la capacité de l'énergie solaire à 3.000 Mw, sans compter l'imminent programme des 3.000 autres Mw, l'Algérie se positionne déjà en fournisseur majeur de l'Europe. Le programme des EnR deva également augmenter les capacités d'exportation de gaz du pays vers l'Europe, surtout avec des infrastructures logistiques considérables. Il s'agit des gazoducs sur lesquels l'Algérie a consenti des investissements colossaux, notamment le South Corridor2, qui devra relier énergétiquement l'Algérie à l'Europe.

Dans ce cadre, il n'est pas vain de signaler ces partenariats d'excellence développés par l'Algérie, conjointement avec l'Italie et l'Allemagne. Dans un contexte géopolitique mondial marqué par des tensions exacerbées, notamment au Proche Orient et en merRrouge, la sécurité énergétique est plus que jamais à l'ordre du jour.