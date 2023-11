L'Algérie célèbre, aujourd'hui,

le 69e anniversaire du déclenchement de sa révolution dans un contexte dramatique pour le peuple palestinien qui subit l'agression israélienne et «la poursuite de ses crimes d'extermination répétés dans la bande de Ghaza», a affirmé le président de la République dans un message à la nation, à l'occasion de la célébration du 1er Novembre 1954. Abdelmadjid Tebboune qui, il y a trois jours à partir de Djelfa, a souligné le droit à la résistance du peuple palestinien a indiqué dans son message que «l'Algérie a toujours été aux côtés du peuple palestinien en paroles et en actes». Notre pays est l'un des rares qui a condamné l'agression israélienne et s'est refusé à qualifier de terroriste l'action militaire du Hamas contre l'armée israélienne le 7 octobre dernier. Le chef de l'État a réitéré l'appel de l'Algérie destiné aux acteurs régionaux et internationaux à l'effet d'oeuvrer «à un réveil urgent de la conscience de la communauté internationale et à l'arrêt de l'agression sioniste contre les enfants, les femmes et les personnes âgées». Le président de la République qui a comparé les bombardements israéliens à autant de crimes de guerre contre une population innocente, réaffirme dans son message la fermeté de la position algérienne, qui «exprime la fidélité au message de Novembre». De par son caractère universel, la Déclaration du 1er Novembre 1954 ne peut qu'appuyer le désir de justice des Palestiniens. C'est en cela que le «soutien au peuple palestinien et à sa juste cause», est vu comme un devoir pour le peuple algérien, représenté par son Président qui a exprimé dans son message à la nation «la solidarité sans limites» de l'Algérie. Plus fort encore, le message présidentiel est clair. Le soutien algérien est «sans conditions (...) dans ces circonstances particulières». Alger «appelle toutes les consciences vives et les volontés sincères et honnêtes à dissuader ce crime complet contre l'humanité que l'occupation commet sous les yeux du monde», a affirmé le président Tebboune.

Il faut dire que le caractère quelque peu exceptionnel du 69e anniversaire du déclenchement de la révolution d'indépendance, apporte un supplément de force dans sa célébration, en ce sens que les évènements au Proche-Orient viennent rappeler les souffrances subies tout au long du combat libérateur. «Nous nous souvenons avec fierté des sacrifices que le peuple algérien a consentis pendant la lutte armée contre la domination coloniale», a affirmé le chef de l'État. Le colonialisme qui avait pour objectif d'effacer les Algériens, a trouvé face à lui des hommes et des femmes fiers et libres qui, par leur courage «ont tracé la voie des héros courageux vers la victoire» ou la mort au champ d'honneur. Les Moudjahidine, ceux qui ont survécu ou tombés en martyrs «ont remporté la victoire, la gloire et l'immortalité, et ils méritent l'admiration et l'éloge dans une Algérie fière de son peuple indomptable et de sa jeunesse ambitieuse, porteuse de la flamme pour compléter la marche nationale». Le Président a souligné sa volonté d'édifier une nouvelle Algérie, «forte de ses ressources, soutenue par les bras et le génie de ses filles et de ses fils, fidèle à son Histoire nationale». Autant d'atouts entre les mains de l'actuelle génération «déterminée à atteindre les meilleurs niveaux de développement économique et social en mobilisant les ressources, en luttant contre l'inertie et en se libérant des obstacles et des mentalités bureaucratiques». Cette conscience que le chemin est encore semé d'embûches, donne toute sa crédibilité au message du président Tebboune. Et plus encore, le sentiment du serment fait aux chouhada, fait dire au chef de l'État qu'on «se tourne avec une fermeté et une constance absolues vers l'ère de la prospérité et du bien, en fidélité à ce que nos héros martyrs ont tracé, que Dieu bénisse leurs âmes».

Enfin, comme pour réaffirmer le legs des martyrs de la révolution de Novembre 1954, Abdelmadjid Tebboune, rappelle leurs exploits et indique qu'ils sont ancrés «au plus profond de la conscience de la nation». C'est «une source d'inspiration», conclut le chef de l'État.