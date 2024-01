Selon les données du mois de janvier, le barrage de Taksebt est à un taux de remplissage de 20% avec des possibilités de recevoir d’amples quantités via la station de pompage destinée au transfert des eaux de l’oued Sébaou qui avoisinent les 300000 mètres cubes par jour. Selon les données obtenues auprès de l’hydrogéologue de l’université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou, Malek Abdeslam, les quantités d’eau stockées actuellement dans le barrage de Taksebt sont estimées à 30 millions de m3 avec, précise-t-il, des possibilités d’emmagasiner davantage sont grandes, étant donné que la station de pompage et de transfert des eaux de l’oued Sébaou est en service. Le même expert n’a pas manqué de mentionner les quantités immenses d’eaux pluviales déversées dans la mer durant le mois de janvier et qui sont, selon les données obtenues, estimées à 30 millions de mètres cubes.

Pour rappel, les pluies du mois de décembre ont permis à la station de pompage et de transfert des eaux de l’oued Sébaou de déverser pas moins de 20 millions de mètres cubes dans le barrage avec des possibilité encore plus grandes au retour des pluies durant les mois de février, mars et avril de l’année en cours. Abdeslam n’a d’ailleurs pas manqué de relever l’importance de cet ouvrage dont les capacités sont estimées à 270000 mètres cubes par jour d’eaux pluviales pouvant être transférées vers le barrage chaque jour, ce qui fait que l’alimentation des zones touchées par le barrage restera à l’abri de toute perturbation, au moins avant l’été.

Par ailleurs, il est à souligner qu’outre le barrage de Taksebt, la wilaya de Tizi Ouzou est alimentée par plusieurs autres sources à l’instar des communes du Sud, dont Draâ El Mizan. Les forages de l’oued Sébaou alimentent, de leur côté, d’autres communes et participentt à l’éloignement du stress hydrique qui atteint son pic durant la saison estivale. Une période qui voit les populations souffrir d’un manque d’eau très difficile à surmonter non pas seulement à cause du manque de pluviosité, mais aussi du fait de la difficulté causée par la distribution, la vétusté des réseaux d’alimentation.