Cette fin de semaine a connu une intense activité partisane. Dans ce sillage, des partis appellent à «une large participation au scrutin présidentiel». Dans ce contexte, le chef du mouvement El-Bina s'est déplacé à Guelma où il a rencontré ses militants à la salle de cinéma El Intissar. Il a déclaré en cette circonstance que «sa formation politique désignera incessamment son candidat à la présidentielle», ajoutant que «son mouvement en collaboration avec tous les acteurs politiques partageant la même vision et objectifs avec sa formation, garantirait à son poulain une victoire écrasante à la présidentielle..».

Il appelé, en outre, à «une large participation au scrutin présidentiel pour en faire un succès et renforcer la légitimité populaire de l'institution présidentielle». De son côté, le président du front El-Moustakbal a animé une rencontre avec ses militants à Guelama. Pour sa part, le président de Sawt Echaâb a regroupé les élus et militants du parti à Sétif. C'est dans la même ville que le Parti des travailleurs a organisé une rencontre avec ses militants en présence de sa secrétaire générale au théâtre communal.

Lors de son intervention, Louisa Hanoune a plaidé pour «une transition démocratique revendiquée par le Hirak et qui reste toujours en suspens...». Elle a également appelé les autorités publiques à «rétablir en urgence toutes les libertés démocratiques». Il s'agit, poursuit-elle, «de libérer la justice de l'emprise du pouvoir exécutif, de supprimer l'article 87 bis du Code pénal qui criminalise l'opinion politique, la liberté d'expression, de publication et d'action politique ainsi que les libertés syndicales». Il est question, dit-elle, «d'abroger toutes les loi liberticides et de libérer les champs politique et médiatique, mais aussi d'assécher tous les viviers et sources de désespoir et de décomposition sociale... ».

Toutes ces mesures, d'urgence, estime-t-elle, «serviront à immuniser le pays contre tous les dangers et les manoeuvres de déstabilisation d'entités hostiles...». Le président du MSP qui a participé avant-hier à Oran à une rencontre régionale des femmes du parti, a supervisé, hier, les travaux du séminaire des cadres et des structures du parti, au niveau de la salle Ali Maâchi à la Safex (Alger). Ce parti réunira son majlis echoura les 24 et 25 mai en cours pour désigner son candidat à l'investiture suprême. Lors de son allocution prononcée à Oran, Abdelali Hassani a indiqué que «la prochaine présidentielle doit constituer une étape pour concrétiser un certain nombre d'aspects politiques importants, dont l'instauration de toutes les libertés collectives et individuelles et médiatiques».

Le deuxième aspect concernant la concrétisation d' une réelle transition démocratique pour corriger des dysfonctionnements et revers ayant caractérisé les choix politiques précédents...».

Il faudrait également que cette échéance soit une occasion pour instaurer une alternance pacifique au pouvoir et une opportunité pour réunir toutes les conditions de transparence et crédibilité du prochain scrutin garantissant une compétition autour des programmes et des idées...».

En outre, il a indiqué que «notre pays peut jouer un rôle encore plus important au niveau international à travers la mise en place de conditions politiques, économiques et sociales internes adéquates». «Le MSP n'a jamais hésité à accomplir son rôle dans le cadre de son devoir envers la nation...», a-t-il encore soutenu. Sur le plan diplomatique, l'orateur a souligné que «notre pays peut encore faire mieux en faveur de la Palestine en apportant deux retouches à son rôle honorable: la première est relative à la levée d'interdiction des manifestations de soutien au peuple palestinien et la seconde consiste à apporter un soutien politique clair à la résistance palestinienne incarnée par le Hamas». Le RCD a organisé avant-hier à Zéralda le congrès de ses femmes progressistes. Ce parti envisage de tenir son conseil national vers la fin juin pour trancher sa participation ou non à la présidentielle anticipée. Le secrétaire général du RND a appelé depuis Béjaïa à une large participation à l'élection résidentielle du 7 septembre prochain.

La rencontre avec ses militants entre dans le cadre de la mobilisation de ses troupes en révision de la prochaine échéance. La présidente du parti Tadjamou Amel El Djazaïr (TAJ) quant à elle, a rencontré ses militants à Djelfa, tandis que le Mouvement Ennahda a organisé une rencontre consultative avec ses militants à Skikda en présence de son secrétaire général, au siège local du parti.

À Mila, c'est le président du Front de l'Algérie nouvelle (FAN), qui a animé une conférence dans une salle des fêtes privée, à la commune de Oued Athmania. Par ailleurs, Belkacem Sahli le candidat de la coalition pour «la stabilité et les réformes» a présidé, hier, la réunion de la sous-commission chargée de préparer et d'enrichir le programme électoral.