La fin de cette semaine a été marquée par une intense activité politique, notamment sur le plan organique. Ces activités interviennent dans un contexte marqué par la participation des partis politiques à la manifestation de soutien au peuple palestinien, organisée jeudi dernier à Alger-Centre. L'un de ces partis qui n'ont pas chromé durant ce week-end est bien entendu, le FFS. Ce parti a organisé vendredi dernier la session ordinaire de son conseil national au siège national du parti à Alger. Selon cette formation politique, ces manifestations auxquelles avaient appelé, entre autres, le Haut Conseil de la Jeunesse et l'Observatoire national de la société civile ainsi que d'autres partis «ont révélé l'extraordinaire maturité politique de nos compatriotes, ce qui constitue un désaveu à ces revanchards qui, à l'intérieur et à l'extérieur, cherchent à exploiter cette situation pour replonger le pays dans la décennie noire».

Le parti a appelé en cette même occasion à «permettre au peuple de s'organiser et se mobiliser, loin de toute forme d'embrigadement, pour renforcer le front patriotique...». «La réhabilitation des partis politiques, la levée des dispositifs juridiques anticonstitutionnels, restrictifs des libertés politiques, syndicales et associatives, reste, en définitive, le bouclier le plus sûr pour combattre et isoler les groupuscules extrémistes, islamistes radicaux ou séparatistes identitaires, ennemis de la Nation», peut-on lire également sur le communiqué dudit parti. «Restaurer les rapports de confiance entre les Algériens et leurs institutions ne pourra se réaliser que par une démarche d'ouverture vis-à-vis de la société et l'implication des partis et des différentes forces vives de la nation sur les questions fondamentales, aussi bien au plan international que sur les problématiques et les questions nationales qui nécessitent des consensus et une démarche commune», est-il également noté sur ce document. Le RCD de son côté tient son université d'été à Batna depuis jeudi dernier. Les travaux de ce rendez-vous se sont poursuivis hier. Plusieurs conférences -débats abordant différents thèmes à l'image de «l'évaluation des politiques publiques», «la diversité culturelle et linguistique ainsi que la question des libertés en Algérie sont inscritess au programme. Pour sa part, le Parti des travailleurs(PT), qui a participé aux rassemblement pro- Palestine a organisé vendredi dernier la réunion de son bureau politique. Les partis islamistes, le MSP et le mouvement El-Bina de Abdelkader Bengrina ainsi que le RND et le Front El-Moustakbal ont pris part au rassemblement de soutient au peuple palestinien. Le parti considère ce rendez-vous tant attendu, comme «une étape cruciale dans notre engagement envers un avenir meilleur pour l'Algérie». Par ailleurs, le FLN a annoncé le report à une date ultérieure de son onzième congrès, prévu initialement les 29, 30 et 31 du mois en cours au centre des conférences(CIC) Abdelatif Rahal à Alger. Le parti justifie ce report par les évènements dramatiques qui frappent Ghaza.