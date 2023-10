Le lapin sera à l’honneur aujourd’hui à Tizi Ouzou, où se tient la 1ère édition de la fête dédiée à cet animal domestique qui a toujours représenté un élevage ancestral pour les populations locales. Cet événement le premier du genre, se déroule au niveau du siège de la coopérative agricole polyvalente de la wilaya de Tizi Ouzou dont le siège se trouve à Chemlal, près d’Oued Aïssi, à une dizaine de kilomètres à l’est du chef-lieu de wilaya. L’invitation est publique pour prendre part à ce rendez-vous que les organisateurs comptent transformer en un grand rendez-vous des éleveurs de toute l’Algérie. Outre les activités telles que les conférences et les expositions des éleveurs, les organisateurs, dont notamment la Capto et l’abattoir Aguini, prévoient un grand couscous à la viande de lapin préparé comme au bon vieux temps.

En fait, ces réjouissances sont d’une très grande importance pour diverses raisons. Ce sont d’abord, une initiative louable des organisateurs qui vont ainsi remettre au goût du jour une viande qui a constitué depuis des siècles une source inestimable de protéines. Il fut un temps où toutes les familles de la région en possédaient à la maison. L’élevage de ce rongeur favorisé par la grande adaptation de l’animal aux conditions climatiques de la région et la rapidité de sa reproduction, a toujours constitué une source de revenus pour les familles. L’élevage de lapins a ainsi été l’activité préférée des femmes rurales jusqu’aux années 90. Puis cette source de bénéfices a été remplacée par d’autres actions qui n’ont ,hélas, pas été aussi satisfaisantes et adaptées, ce qui fait que la fête du lapin organisée par la Capto est incontestablement une occasion de relancer cette filière et en faire une activité agricole à part entière.

Par ailleurs, il convient de rappeler qu’un abattoir spécialisé dans la viande de lapin existe à Oued Aïssi depuis quelques années. Son propriétaire, Aguini assure, d’ailleurs, que les cuniculteurs n’ont plus à se soucier de la vente de leur production, car son abattoir prend en charge l’achat de toute quantité proposée. Cette disposition de l’abattoir représente ainsi un véritable débouché pour les éleveurs qui trouvent, en effet, des difficultés à vendre leur production, ce qui entrave grandement le développement de la branche. Aussi, sa présence dans la région représente un élément pouvant enclencher une nouvelle dynamique économique avec l’avènement d’une filière paradoxalement « nouvelle » malgré son caractère ancestral.

Enfin, notons que les organisateurs de cette fête qui est à sa 1ère édition comptent en faire un rendez-vous incontournable pour les éleveurs de la wilaya et de toute l’Algérie. La manifestation est également l’opportunité pour les visiteurs de découvrir ou de redécouvrir une activité qui a été pendant des siècles une source de rentrée d’argent incontournable pour la femme campagnarde. Une activité qui doit aujourd’hui retrouver son lustre d’antan d’autant plus que la viande de lapin est parmi les meilleures, étant donné qu’elle est, selon les scientifiques, une viande sans cholestérol et pleine de nutriments. En tout cas, les visiteurs auront aussi la possibilité de déguster un couscous à la viande de lapin comme au bon vieux temps, surtout s’il est assaisonné aux lentilles.