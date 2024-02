D’une importance capitale pour la concrétisation des politiques publiques, et des processus de réformes, les services de la Conservation foncière sont en phase cruciale de leur évolution à travers les actions de digitalisation, pour une meilleure prise en charge des requêtes des citoyens, notamment la délivrance des actes de propriétés et les livrets fonciers. Il faut dire qu’au même titre que toutes les administrations, la Conservation foncière fait l’objet d’une réelle révolution en matière de prestations de services.

Elle fait l’objet, ces dernières années, d’une profonde action de numérisation et de modernisation, afin de répondre efficacement aux besoins du développement économique et aux attentes des citoyens. L’objectif étant d’accélérer le rythme de traitement des dossiers, et des situations du contentieux, en vue de rapprocher le citoyen de l’administration, à travers la transparence et la performance en matière de gestion, et de prise en charge des doléances des citoyens. Il va sans dire, qu’avec les résultats de la numérisation du secteur, les attentes et les lenteurs administratives interminables, n’auront plus cours.

Cela étant, il est clair qu’il faut une durée d’adaptation pour atteindre ces objectifs. Toute la problématique réside d’une part, dans l’éradication des niches de résistance qui font ralentir les processus de changement et de modernisation.

D’autre part, cette opération nécessite une forte mobilisation des compétences et une coordination sans faille entre les services. Autrement dit, la finalité de cette action se situe dans l’impact qui sera ressenti par le citoyen, à travers la qualité du service. Il y a lieu de souligner que les avancées enregistrées par le secteur font état d’une hausse de 30% pour la délivrance des actes de propriété et des livrets fonciers en 2023. Cela étant, la tâche demeure laborieuse et nécessite une amélioration de taille en matière d’accueil et de communication avec le citoyen.

Car il faut dire, que la prise en charge de ces préoccupations passe d’abord par la disponibilité d’une écoute de qualité. C’est précisément à ce niveau que s’opère la mise en place des nouveaux mécanismes de gestion, qui contribueront à valoriser ces avancées, et à réduire les dysfonctionnements et à dispenser le citoyen de subir des situations inextricables, où la délivrance d’un simple document devient un argument de blocage.

Un passage à la vitesse supérieure, qui renseigne sur la volonté des pouvoirs publics à revaloriser le rôle de cette institution, et son ancrage dans l’amélioration de l’environnement social et économique. Constituant, avec les services du cadastre, l’un des axes principaux de l’administration du domaine national, elle demeure un acteur central dans le développement des secteurs stratégiques.

La coordination entre les deux services tend à assurer la disponibilité et les informations relatives au foncier, pour établir des cartes de banques de données, indispensables à la planification des investissements. Intervenant dans les processus de recensement, de gestion, de récupération, et d’octroi du foncier économique, elle se positionne en amont de la stratégie de développement adoptée par l’État.

Un rôle qui s’articule autour de la constitution d’un portefeuille du foncier afin de servir sa ventilation sur les différents domaines d’activités.