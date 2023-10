Le récent classement de l'université américaine Stanford a révélé que «56 chercheurs algériens ont été sélectionnés parmi 2,5% des chercheurs les plus distingués et influents au monde», ce qui reflète l'importance des réformes menées et les efforts inlassables du ministère de l'Enseignement supérieur pour restaurer la réputation des chercheurs algériens, et encourager la publication scientifique dans des revues scientifiques prestigieuses, afin de rendre les universités plus visibles. Fruits de changements profonds dans la structure de fonctionnement du secteur, cette évaluation prometteuse du domaine de la recherche en Algérie, acte son passage à un nouveau statut qui vise à révéler les réelles potentialités de l'élite algérienne. C'est dans ce sens, que ce dernier classement reflète l'impact positif des réformes observées dans le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique depuis l'arrivée au pouvoir du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a accordé une attention particulière au développement et à l'encouragement de la recherche scientifique que le ministère a incarné en travaillant pour reclasser les universités algériennes et leur visibilité, y compris le classement de l'université de Stanford. Il en résulte que pour l'année 2023, environ 160 000 chercheurs dans 149 pays et 56 professeurs algériens ont émergé parmi la liste des 2% des universitaires les meilleurs, les plus distingués et les plus influents du monde. Et ce, en termes de nombre de recherches publiées et de nombre de citations d'autres chercheurs en recherche au fil des années, puisque le processus a touché 4 556 chercheurs algériens issus de 101 institutions universitaires algériennes. Une avancée qui contribuera certainement à constituer des repères forts pour les jeunes générations de chercheurs et des étudiants qui envisagent de mener une carrière dans le domaine de la recherche scientifique. D'autre part, ces résultats contribueront à renforcer la contribution de l' enseignement supérieur et la recherche scientifique dans l'édification de nouvelles politiques économiques et sociales, et l'émergence de nouveaux paradigmes de développement. Notamment que cette dernière est désormais associée à la majorité des programmes de la relance économique. Il convient de noter que l'université de Stanford s'appuie sur des critères précis pour sélectionner des chercheurs distingués, après avoir évalué leurs performances en recherche et l'impact de leurs travaux scientifiques sur la communauté scientifique et la société humaine en général. Des contributions qui profitent à l'humanité dans tous les aspects de la vie. Dans le cadre de la stratégie visant à encourager la recherche scientifique et à motiver les chercheurs algériens, le ministère de l'Enseignement supérieur a honoré les chercheurs qui se sont positionnés dans les dix premiers parmi 56 chercheurs classés par l'université américaine Stanford, en échange de leurs contributions scientifiques et de leurs recherches distinguées qui ont honoré l'université algérienne et l'Algérie dans son ensemble. Ils ont reçu la Médaille du Mérite pour leurs efforts considérables visant à faire progresser la recherche scientifique et à contribuer à la visibilité des universités algériennes.