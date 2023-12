Pas moins de 45 jeunes femmes et hommes ont été envoyés, en début de la semaine passée, par la Grande mosquée de Paris en Algérie afin d'y réaliser une «caravane de la mémoire». Un accueil chaleureux leur a été réservé à leur arrivée à Alger. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrahmane Hammad, a tenu à leur dédier une soirée et à échanger avec eux sur le voyage mémoriel qu'ils s'apprêtent à débuter. Ce voyage initiatique vers les sites les plus emblématiques du patrimoine de six wilayas historiques du pays vient comme un écho aux appels que lance, à chaque fois le président de la République en direction de la communauté nationale établie à l'étranger. Le président Tebboune souhaite en effet, faire de la diaspora algérienne, en France, notamment un levier dans les relations bilatérales. Aussi, cette initiative vient confirmer sur le terrain la démarche du Président. Pour rapprocher les jeunes Algériens issus de l'émigration, la Grande mosquée de Paris n'est pas à sa première initiative. Les activités juvéniles tracées dans le cadre de ces périples, se veulent une opportunité pour les jeunes, en vue de connaître, de plus près, l'histoire de l'Algérie, la Mémoire nationale et les hauts faits des aïeuls qui ont sacrifié leur vie pour la libération du pays. En novembre 2021, une caravane qui a sillonné les wilayas d'El Oued, Biskra, Ghardaïa, Béchar, Béni Abbès, Illizi, Batna, Béjaïa, Saïda, Mascara, Tlemcen et Timimoun, avait pour objectif de faire connaître les différents passages touristiques historiques que recèlent ces wilayas, ainsi que les monuments historiques et les symboles de la guerre de Libération nationale. Le sens «historique et éducatif» de cette caravane s'inscrivait dans le cadre de la commémoration du 67e anniversaire du déclenchement de la Glorieuse Révolution du 1er novembre 1954. Il avait également pour but, de réaffirmer la nécessité de renforcer la cohésion nationale et l'attachement à l'unité et la défense du pays.