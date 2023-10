Le 8e Salon International de la sous-traitance industrielle (Algest) qui se poursuit encore à la Société algérienne des foires et exportations (Safex) à Alger et ce pour l'ultime journée de son déroulement, fait office d'antichambre à la toute prochaine Foire intra-africaine (Iatf 2023) qu'accueillera la capitale égyptienne. Ces deux évènements préfigurent, en effet, d'une meilleure compréhension du continent africain, à l'aune de la mise en oeuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf).

Cette 8e édition d'Algest voit une forte participation des entreprises algériennes entre donneurs d'ordres et receveurs d'ordres, avec le parrainage du ministère de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, «ce qui souligne tout l'intérêt des pouvoirs publics pour le développement de l'activité de la sous-traitance industrielle et partant l'intégration nationale», comme tient à le rappeler Kamel Agsous, président des Bourses de sous-traitance et de partenariat. En fait, et au fil de son déroulement, ce salon s'est mué en une véritable plate-forme pédagogique, à travers laquelle experts et autres intervenants ont eu à fournir des informations essentielles à la communauté des affaires pour une approche pertinente de l'Afrique tout en évoquant les ambitions de transformations et d'intégration du continent, avec en perspective la nécessaire mise en oeuvre de la Zlecaf. Ainsi Saïd Djellab, expert économique et commercial international et ancien ministre du Commerce, a de prime abord indiqué: «L'entreprise est la clé de voûte des échanges commerciaux», tout en renvoyant à une chaîne de valeur locale, régionale et continentale devant prévaloir à l'approche de la Zlecaf. Cette chaîne de valeurs participe à créer de la valeur ajoutée, tout en pesant sur des paramètres clés comme les droits de douanes, la protection du consommateur et la création de label, dont celui du «Made in Africa». Il a alors évoqué la notion de codéveloppement et complémentarité économique, commerciale et industrielle entre pays africains.

Il a alors cité des exemples, où, le mode operandi devrait être revu, notamment en ce qui concerne l'importation de bois et de coton, deux produits qui sont produits en Afrique et qui gagneraient à être transformés et industrialisés à l'échelle du continent. Rejoignant en cela la recommandation qui veut que «Les Africains ont besoin de comprendre quels sont les produits fabriqués dans les différentes régions d'Afrique qui pourraient être exportés vers d'autres régions d'Afrique.» Dans ce déploiement interafricain l'Algérie a bien des cartes à faire valoir, a fait savoir Saïd Djellab, qui a renvoyé à nombre de secteurs, où, l'Algérie est performante dont celui du pharmaceutique, l'agroalimentaire, le textile, le papier...

Promouvoir le commerce et l'investissement entre l'Algérie et l'Afrique dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine, aura donc été une thématique de choix qu'ont développé de nombreux panélistes.

Notons enfin qu'au cours de ce salon, l'automobile a paru comme un formidable vecteur pour le développement de la sous-traitance. Elle a suscité un débat sérieux et de fond, autour de problématiques clés entre l'ensemble des acteurs intervenant dans une industrie exigeante en termes de qualité, sécurité, environnement, lesquels doivent être conformes aux standards internationaux. Relèvent de nombreux observateurs. Ce 8e Algest est organisé par la Bourse algérienne de la sous-traitance et du partenariat (Bastp) et le World Trade Center Algiers (Wtca). Il est placé sous le parrainage du ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique.

L'on relève la participation à cette manifestation d'une centaine d'exposants représentant divers secteurs d'activités, notamment l'industrie manufacturière, la mécanique, l'électricité, l'électronique, la métallurgie, ainsi que les services liés à l'industrie. «Cette importante manifestation se déroule à un moment opportun puisqu'elle s'inscrit en droite ligne avec les orientations des pouvoirs publics en matière de diversification de notre économie, faisant de l'industrie en général et du développement de la sous-traitance industrielle en particulier le point focal pour mener à bien les politiques de substitution à l'importation et de l'exportation, nécessaires à un rééquilibrage de notre balance commerciale», ont eu à souligner les organisateurs.