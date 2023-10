Cash assurance, une compagnie à capitaux 100% publics dont le groupe Sonatrach détient 88% des actions et 12% par le ministère des Finances est considérée comme le 10ème plus grand assureur d'Afrique et le 3ème en Algérie, avec une part de marché globale de 14,1%. Comptant aller plus loin dans ses offres de services et l'amélioration de son statut pour être le leader, la Cash assurance a organisé, hier, un important séminaire à Constantine, au niveau de l'hôtel Marriott sur le thème: «L'assurance, outil de la gestion des risques», en présence de Widad Belhouchet, présidente-directrice générale de la Cash assurance, qui ne manquera pas de diriger la séance d'ouverture des travaux en présence d'une importante assistance. La conférence a été riche en communications pertinentes présentées par Abdelkader Hamres, directeur de l'appréciation des risques, Djamel-Eddine Laguer, directeur régional de Constantine, Rosa Bakour, directrice du risque transport et Mohamed Meziane, directeur commercial de l'Aglic. Les communications ont porté, respectivement, sur les démarches, la prévention des risques en entreprise, les valeurs des assurances, les assurances transport et la ressource humaine, qui est un capital à protéger. Les débats ont permis un échange fructueux où chacun s'est exprimé à partir de sa propre expérience. Sur l'importance de ce séminaire, la présidente-directrice générale de Cash assurance, a déclaré à L'Expression, que «l'objectif principal des rencontres régionales que nous organisons périodiquement dans différentes régions du pays est premièrement, d'aller à la rencontre de nos clients, écouter leurs préoccupations et aussi discuter et aborder des problématiques auxquelles les clients sont confrontés et pour lesquelles la Cash assurance offre des réponses en matière de couverture d'assurances, donc c'est cela l'objectif principal de ces rencontres».

S'ajoute à cela, a bien voulu souligner la P-DG, la communication, la prise en charge des préoccupation et la proposition de solutions aux clients». Mais «en prospection aussi, c'est une question de marketing, on fait mieux connaître la compagnie, les performances que nous accomplissons, les nouveaux services que nous pourrons proposer à certains clients, en fonction du secteur d'activité dans lequel ils opèrent». Sur la question ou la Cash peut se placer par rapport à d'autres compagnies, notre interlocuteur assure: «La Cash est une compagnie d'assurance publique relativement jeune, qui a 25 ans d'existence, nous essayons de nous différencier à travers la vitalisation, l'offre de service, les couvertures, une qualité de service surtout et un suivi». Elle ne manquera pas d'enchaîner: «La prévention est notre cheval de bataille. Nous pensons que c'est un élément très important qui pourrait faire la différence, car pour la prévention on conseille, c'est-à-dire qu'on met l'assuré dans des conditions où il est conscient de l'étendue des risques auxquels il est exposé et d'avoir un partenaire qui puisse, justement, l'accompagner dans l'atténuation de ces risques-là et leur prise en charge, donc on essaie de faire mieux». C'est pour dire que Cash assurance aspire à être le leader incontestable en Afrique et en Algérie...