Une conférence autour du partenariat algéro-européen pour un investissement durable se tiendra aujourd’hui au niveau de l’hôtel Sheraton, organisée conjointement par l’Agence algérienne de promotion de l’investissement (Aapi) et la délégation de l’Union européenne en Algérie. Sous le thème «Les nouvelles dynamiques d’investissement et les perspectives de coopération», cette conférence permettra aux opérateurs économiques des deux bords de la Méditerranée de prendre le pouls de la coopération bilatérale et les perspectives y afférentes. Pour les organisateurs de cette rencontre économique, il s’agit de «focaliser sur les défis de consolidation du partenariat bilatéral entre l’Algérie et l’Union européenne». La rencontre devrait être sanctionnée par une série de recommandations, notamment pour ce qui de «l’attractivité de l’investissement européen sous la forme d’investissements étrangers directs et indirects, ou encore sous la forme de partenariats avec des investisseurs locaux», note-t-on encore. Cette rencontre coïncide avec la visite officielle en Algérie, du 21 au 24 avril 2025, du directeur général du Moyen-Orient, de l’Afrique du Nord et du Golfe de la Commission européenne, Stefano Sannino.

Une visite qui s’inscrit dans le cadre de l’intensification des échanges bilatéraux et multilatéraux entre les hauts responsables algériens et européens, autour des perspectives de renforcement de la coopération algéro-européenne.

La rencontre d’aujourd’hui verra également la participation des représentants du Conseil du renouveau économique algérien (Crea) et de la Communauté des affaires en Algérie, sans compter la présence du DG/Mena de la Commission européenne et la délégation qui l’accompagne. Il est attendu que cette visite soit couronnée par des discussions et des retombées majeures quant à l’avenir de la coopération bilatérale entre les deux rives de la Méditerranée, notamment dans les domaines énergétiques classiques, les énergies renouvelables, la technologie, l’industrie, l’agro-industrie, la culture, l’agriculture et autres secteurs non négligeables.

Il y a quelques jours, le président de la République, qui supervisait les travaux de la rencontre économique du Crea, annonçait devant les hommes d’affaires et opérateurs économiques que «l’Union européenne ne voyait aucun inconvénient à rouvrir les discussions et à réviser les accords d’association avec l’Algérie», devait souligner Tebboune, qui avait également rappelé que «les hommes d’affaires et les investisseurs sont partie prenante et tout aussi concernés que l’État par ces nouvelles négociations autour des accords d’association».