Le Secrétaire général adjoint de l'Organisation des Nations unies (ONU) aux opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, a indiqué, aujourd'hui à Oran, que la coopération entre l'Algérie et l'ONU était "extrêmement dense à tous les volets". "La coopération entre l'Algérie et l'ONU est extrêmement dense, elle sera encore plus dense avec la présence prochaine de l'Algérie au Conseil de sécurité pour 2024-2025", a-t-il précisé, au sortir de l'audience que lui a accordée le ministre des Affaires Etrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ahmed Attaf. Dans ce cadre, il a souligné que beaucoup de questions ont été abordées, dont la situation au proche Orient, indiquant que "dans le cadre de mes responsabilités, j'ai mentionné les situations de nos différentes opérations dans cette région et les difficultés, les défis et les menaces qui existent". "Nous avons également parlé d'un certain nombre de sujets sur le continent africain et j'ai remercié le ministre pour l'appui de l'Algérie dans le cadre des engagements de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations uni es pour la stabilisation au Mali (Minusma), des défis et des perspectives en ce qui concerne la situation sécuritaire et politique au Sahel". Lacroix a indiqué avoir évoqué avec Attaf la Mission des Nations unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental (Minurso) et les différents efforts pour faire en sorte que cette mission et le processus politique se poursuivent aussi. "C'était une discussion extrêmement utile, riche et très importante" avec Attaf, a affirmé le diplomate Onusien, qui a remercié l'Algérie pour l'organisation de cette conférence, puisqu'elle rassemble, a-t-il relevé, "les acteurs africains de paix et de sécurité de l'Union Africaine et les membres actuels et prochains non permanents du Conseil de Sécurité de l'ONU". Il a enfin fait savoir que, compte tenu du nombre, de l'importance et de la gravité des dossiers, il était "extrêmement essentiel que nous puissions participer à cette réunion en tant que Nations Unies".