La décision de trois pays européens de reconnaître l'Etat de Palestine ouvre une étape "tangible" menant à l'autodétermination du peuple palestinien, estime le quotidien britannique "The Guardian". Qualifiant l'annonce cordonnée de la décision de reconnaitre l'Etat de Palestine de "geste soigneusement chorégraphié", le quotidien britannique rappelle que cette action fait suite à des semaines de discussions entre les gouvernements norvégien, espagnol et irlandais. Dans un article intitulé "Quelle est l'importance de la reconnaissance de l'Etat palestinien par l'Espagne, la Norvège et l'Irlande ?", les auteurs estiment que "la reconnaissance est une étape tangible vers une voie politique viable menant à l'autodétermination du peuple palestinien". Pour le quotidien britannique, "le plus important pour les Palestiniens est peut-être quelque chose de moins tangible : l'acceptation du fait qu'ils ont un droit explicite et fondamental à l'autodétermination qui ne nécessite pas l'autorisation de (l'entité sioniste)", relevant, dans ce contexte, que celle-ci est "de plus en plus traitée comme un paria" et qu'elle "est de plus en plus isolée sur le plan diplomatique". Rappelant le rôle central joué par la Norvège dans la diplomatie au Moyen-Orient au fil des ans, en accueillant les pourparlers de paix au début des années 1990, qui ont débouché sur les accords d'Oslo, le journal souligne que la Suède était devenue, en 2014, le premier pays de l'UE à reconnaître l'Etat de Palestine. A l'époque, le ministre suédois des affaires étrangères avait déclaré: "C'est une étape importante qui confirme le droit des Palestiniens à l'autodétermination. Nous espérons que cela montrera la voie à d'autres".Huit autres pays de l'UE ont déjà reconnu l'Etat de Palestine: la Bulgarie, Chypre, la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie, Malte, la Pologne et la Roumanie."De nombreux pays reconnaissent déjà la Palestine comme un Etat indépendant, mais l'élan vers la reconnaissance, en particulier parmi les pays européens, aura des implications importantes", a prévenu The Guardian.