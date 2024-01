Le e-paiement est en expansion vertigineuse, ces dernières années, en Algérie. Bien que cela n'illustre pas parfaitement le potentiel et les capacités réelles du pays, le paiement électronique a enregistré des performances remarquables au cours des récentes années. Selon les statistiques fournies par le ministère de la Poste et des Télécommunications, les opérations de paiement en ligne ont connu des hausses significatives, selon le ministère, en nombre et en montant, totalisant des hausses de 98% entre 2020 et 2022, «tandis que le montant des opérations a augmenté d'environ 240% au cours de la même période». Ces performances importantes ont un lien direct avec la multiplication du nombre de titulaires de la carte monétique Edahabia, sans compter «l'élargissement de la gamme de services disponibles sur la plate-forme commerciale d'Algérie poste». À ce sujet, le ministère de tutelle rapporte que ce volet a connu une évolution fracassante. Ainsi, de 2020 à fin novembre 2023, le nombre de cartes monétiques Edahabia en circulation est passé de 6 millions à plus de 12 millions de cartes, soit une hausse de l'ordre de 100%. Pour ce qui est de BaridiMob, l'application est de loin considérée comme «la plus téléchargée parmi les applications monétiques en Algérie via les appareils Android, avec plus de 5 millions de téléchargements». Tout comme Edahabia qui règne sur le marché du paiement électronique en Algérie. Sur un autre registre, une évolution significative a été également constatée, en termes de montant et de nombre d'opérations réalisées via BaridiMob, totalisant un saut de plus de 24 fois pour le nombre de transactions et plus de six fois pour les montants réalisés. En termes de transactions, il s'agit en fait des services garantis par la plate-forme d'Algérie poste, notamment pour ce qui est du rechargement de téléphonie mobile, le paiement des factures d'Algérie télécom, l'Algérienne des eaux (ADE) et de la Seaal... Il est à noter, par ailleurs, que les retraits d'argent à partir des guichets automatiques de billets d'Algérie poste (GAB) ont porté le nombre des opérations de 13 à 24 millions, mensuellement. Pour le secteur, l'augmentation du nombre de titulaires de cartes monétiques et l'élargissement de l'interopérabilité des plates-formes monétiques d'Algérie poste et des banques, notamment au profit des détenteurs de cartes interbancaires, a permis ce saut quantitatif et même qualitatif. Pour le secteur, ces résultats sont dus à la multiplication du nombre de guichets d'Algérie poste et l'amélioration des prestations, à parts égales, au profit des titulaires de la carte monétique Edahabia et ceux de la carte interbancaire. Reste à signaler, par ailleurs, que les problèmes liés à la disponibilité de la liquidité au niveau d'un nombre important de guichets automatiques, sont de plus en plus récurrents, faut-il le signaler. Malgré ces indicateurs positifs et encourageants enregistrés dans ce secteur névralgique, il va sans dire que des contraintes demeurent persistantes, notamment pour ce qui est de l'implication des commerçants dans ces opérations, à travers une campagne nationale de pointe et, pourquoi pas, des mesures incitatives. Il convient de dire qu'un pan important d'Algériens, faute d'un système de paiement international, restent en quête de cartes bancaires virtuelles et classiques, pour s'acquitter des redevances des achats effectués sur la Toile. À la faveur des contraintes et des besoins d'un écosystème national et international en constante évolution, le e-paiement a connu des péripéties et des haltes intéressantes en Algérie. Le besoin ressenti par les internautes algériens d'aller faire le marché dans les différentes plates-formes internationales, qui proposent des produits nouveaux à des prix défiant toute concurrence, a également boosté le secteur du paiement électronique en Algérie. Du coup, le commerce électronique s'en trouve fatalement condamné à suivre la cadence et à réaliser des performances même, favorisé par une évolution significative des outils et moyens logistiques technologiques mis à profit par les institutions publiques. Mais, cela dit, beaucoup reste à faire.