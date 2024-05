Cinq enfants sont morts par noyade, samedi soir, au niveau de la plage de la Promenade des Sablettes à Alger, alors que deux autres sont en réanimation au CHU "Mustapha Pacha", a-t-on appris, dimanche, auprès des services de la Protection civile. Le sous-directeur de l'information et des statistiques à la Direction générale de la protection civile, Nassim Bernaoui, a déclaré que "les services de la Protection civile ont reçu, samedi à 19h30, un appel pour le sauvetage de 6 enfants noyés au niveau de la plage de la Promenade des Sablettes à Alger. Les victimes ont été évacuées à l'hôpital +Mustapha Pacha+". "Quatre enfants âgés entre 9 et 12 ans, qui étaient dans un état critique, sont décédés à l'hôpital, deux autres ont été placés en soins intensifs", a expliqué M. Bernaoui, précisant que le corps d'une cinquième victime a été repêché par la suite, portant le nombre de morts à cinq. Selon le même responsable, il s'agit d'enfants de la commune de Ain Boussif dans la wilaya de Médéa qui étaient en excursion à la Promenade des Sablettes. "Plus tôt dans la même journée, un autre incident isolé, s'est produit vers 16h30, où un autre enfant a été secouru et sauvé de la noyade sur la même plage. Il se trouve actuellement à l'hôpital Mustapha Pacha", a-t-il poursuivi. La ministre de la Solidarité, de la Famille et de la Condition de la Femme, Kaouter Krikou, s'est rendue, ce dimanche, à l'hôpital "Mustapha Pacha", où elle s'est enquise de l'état de santé des enfants, selon un communiqué du ministère. Krikou a rencontré les mères des victimes présentes aux côtés de leurs enfants, leur souhaitant un prompt rétablissement et un retour chez eux le plus tôt possible", a ajouté la même source. De son côté, "le professeur assurant le suivi des victimes a affirmé que leur état de santé s'améliore progressivement et qu'ils répondent bien aux traitements, précisant qu'ils pourront quitter l'hôpital dans un bref délai", ajoute le communiqué.