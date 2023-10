La coopérative agricole de la wilaya de Tizi Ouzou (Capto) organise la première édition de la fête du lapin au niveau du village Chamlal, à Oued Aïssi, une douzaine de kilomètres au nord-est du chef-lieu de la commune de Tizi Ouzou. Cette manifestation organisée en collaboration avec le premier et l’unique abattoir spécialisé dans l’abattage et la commercialisation du lapin dans la wilaya se tiendra le 11 octobre au niveau de la coopérative dont les locaux se trouvent au village Chamlal.

Selon le premier responsable de la coopérative et de l’abattoir spécialisé, Aguini Hocine, la fête du lapin qui sera également l’occasion des portes ouvertes sur l’élevage du lapin. Une manifestation dont l’objectif premier est d’abord de faire renaître cette activité qui était très répandue parmi les populations locales, il y a de cela très longtemps.

L’élevage qui est déjà existant mais de manière rudimentaire peut, selon le même responsable, faire office d’une véritable activité économique dont les potentialités de développement sont énormes. C’est pourquoi, ajoute-t-il, vulgariser cette filière est très nécessaire. Ce qui rend d’ailleurs cette manifestation qui est la première en son genre très importante.

La fête du lapin du village Chamlal est l’occasion également de regrouper tous les éleveurs spécialisés dans cette filière naissante. Selon les organisateurs, la manifestation sera grandiose car l’invitation est adressée à tous les amoureux de la viande du lapin à travers le territoire national en général et de la wilaya de Tizi Ouzou en particulier.

Les organisateurs prévoient d’ailleurs au programme un grand banquet au couscous avec de la viande de lapin, le jour de la fête.

Le laboratoire spécialisé qui existe déjà depuis plus de vingt années prend sur lui de fêter l’occasion avec le lapin.

En fait, la filière d’élevage du lapin est une activité très rentable pour de nombreuses raisons.

D’abord, le lapin se reproduit rapidement et massivement. Ce qui fait que le cheptel se développe aussi rapidement. Puis, du point de vue financier, l’activité ne nécessite pas de grands financements. L’éleveur n’a pas à mettre de grands budgets pour développer son cheptel.

La filière a un véritable avenir d’autant plus que l’abattoir prend sur lui l’achat de la production.

Il y a lieu également de noter que les gens sont en train de redécouvrir la viande de lapin. La demande est de plus en plus grande au niveau des boucheries dans la wilaya de Tizi Ouzou. Selon plusieurs commerçants et bouchers, la demande croît de jour en jour parce que l’offre est de plus en plus grande.

Les gens ont besoin qu’on leur propose, de l’avis de beaucoup de commerçants. Du côté des consommateurs, la viande de lapin est très demandée pour peu qu’elle soit disponible.

Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que la coopérative organise des formations à partir du mois d’octobre. Des formations destinées aux éleveurs qui auront ainsi l’occasion d’améliorer leur savoir-faire.