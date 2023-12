L'année 2023 qui tire à sa fin, voit l'annonce de lancements de marques automobiles chinoises. Une bonne nouvelle pour les modestes bourses en quête de véhicules accessibles. Selon des indiscrétions, le 30 décembre prochain, verra le lancement de Geely en Algérie. L'évènement verra la célébration en grande pompe du retour de cette marque sur le marché algérien après une éclipse qui aura duré plusieurs années. Lors de ce rendez- vous, dont l'organisation est prévue à Alger, le constructeur chinois mettra en avant ses meilleurs modèles, à l'instar du Crossover GX3 PRO que quelques confrères ont eu le privilège de tester sur les routes nationales. Ce dernier renseigne sur les hauts niveaux de qualité atteints par les SUV compact de la marque Geely. Ceux-ci s'appuient, désormais, sur une architecture innovante qui définit de nouveaux standards en termes de configurations et de technologies sur le segment qui est le leur. Ils mettent par ailleurs en valeur les attributs de la marque qui bénéficie d'une expertise, aujourd'hui, largement éprouvée. Rappelons que Geely est représenté en Algérie par le concessionnaire agréé Sodivem. Ce dernier a dans son escarcelle, outre le modèle Geely GX3 Pro, le SUV Geely Coolray. Le représentant officiel de Sokon en Algérie, spécialisé dans les utilitaires légers, annonce, pour sa part, le retour de la marque chinoise pour la même date, soit le 30 décembre prochain.

Des cargaisons entières de nouveaux modèles Sokon, ont déjà gagné le sol algérien. Le concessionnaire, implanté à Batna, promet d'ores et déjà de répondre au mieux aux attentes de ses futurs clients. Concernant la marque automobile chinoise Chery, rappelons que celle-ci a déjà retrouvé ses marques sur le marché automobile national, et ce après une longue période d'absence imposée par la suspension des importations de véhicules. Ce retour a été officiellement célébré en novembre dernier à Alger. Le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, et le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni, avaient alors donné le coup d'envoi officiel de la commercialisation des voitures Chery. Celles-ci, habillées d'un design frais, sont proposées aux Algériens au prix mondial, tel que précisé par Tayeb Zitouni. Le directeur général de Chery en Algérie, Aïmene Cheriet a précisé que 2024 verra l'introduction de 50 000 unités et ce en prélude à l'entrée en production de l'usine Chery à Bordj Bou Arréridj où seront livrées 24 000 unités par an.

L'usine passera à 100 000 véhicules au bout de la troisième année, avec pour objectif de créer une plate-forme d'exportation en Algérie. Le représentant de la marque Chery en Algérie «Auto Leader Company», présent dans 30 wilayas, propose sept modèles de plusieurs gammes et à des prix qui démarrent à partir de 1, 999 million DA. En sus de ces lancements, des négociations sont en cours avec de grands motoristes en vue de l'acquisition de prestigieux modèles. A-t-on assuré. Tayeb Zitouni a, pour sa part, affirmé que le lancement de nouvelles marques automobiles sur le marché national traduisait la volonté du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, de mettre au point une stratégie claire à même de jeter les fondements d'une véritable industrie.