D'une importance capitale pour l'établissement de passerelles solides avec les marchés africains, le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni a présidé, en compagnie du ministre ougandais du Commerce, de l'Industrie et des Coopératives, Francis Mwebesa, l'ouverture de la foire des produits algériens à Kampala (Ouganda). Une action qui confirme l'engagement de l'Algérie à porter les relations avec son partenaire ougandais, au-delà des échanges commerciaux, à travers l'organisation de manifestations économiques, et la préparation d'un champ d'investissement favorable pour les deux économies. C'est dans cette optique qu'en marge de l'inauguration de la foire, qui réunit 51 entreprises algériennes publiques et privées activant dans différents domaines, Zitouni a souligné «l'importance de l'accès des produits algériens aux marchés africains et de l'investissement au niveau continental, conformément aux instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune».

Une voie qui se consolide à travers une série d'actions dédiées à conférer aux opportunités qui s'offrent aux deux pays pour constituer de réelles bases de développement et de croissance. Il faut dire que la stratégie de déploiement adoptée par l'Algérie, se base précisément sur le renforcement des relations avec les partenaires africains, à travets une plus forte présence, et une visibilité des champs d'activité susceptibles de constituer des axes économiques communs. De son côté, M. Mwebesa a affirmé que la foire «permettra de créer un partenariat entre les sociétés ougandaises et leurs homologues algériennes, qui présentent des produits de qualité selon des normes internationales, et offrent une occasion de rencontrer des producteurs algériens et de bénéficier de leur expérience».

Les expériences récentes menées avec le Sénégal et la Mauritanie, qui se sont soldées par l'ouverture de banques algériennes, et par l'organisation de foires, sont incontestablement des indicateurs prometteurs pour l'émergence d'une ère économique africaine. C'est sur rythme de réalisations, que la visite du ministre du Commerce en Ouganda représente une autre pierre à l'édifice d'un pôle économique intra-africain, ou l'ouverture entre les partenaires est à même de générer des avancées inédites dans le cadre de l'intégration de l'économie africaine. À ce titre, l'Algérie se trouve en phase de jouer un rôle, pivot, et central à travers une politique économique essentiellement portée sur la valorisation des arguments économiques incommensurables qu'abrite le continent africain. C'est dans ce sillage que Zitouni a affirmé, lors de la réunion avec son homologue ougandais que l'organisation de la foire des produits algériens à Kampala et l'installation du Conseil d'hommes d'affaires des deux pays constituent une opportunité pour approfondir les relations algéro-ougandaises et mener une action commune vers la réalisation des objectifs tracés par les dirigeants des deux pays». cela étant, il demeure plus qu'évident, qu'un travail colossal reste à effectuer sur les volets des infrastructures, du transports, de la logistiques, et notamment sur les modalités d'échanges et d'accès entre les pays. À ce titre,, Francis Mwebesa a affirmé que «son pays s'efforcera de créer un environnement favorable aux affaires et d'encourager les investissements algériens en Ouganda., les portes du marché ougandais sont ouvertes aux opérateurs économiques algériens».