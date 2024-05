Ouverte en septembre 2015, l'école des Cadets de la nation de Béjaïa relevant du ministère de la Défense nationale, 5e Région militaire, est un lieu de formation de l'élite par excellence. Nous l'avons vérifié, hier, à la faveur d'une visite guidée initiée dans le but de s'ouvrir sur la société à travers la presse nationale. Les responsables de cet établissement du cycle moyen, qui changera de statut à partir de l'année prochaine pour devenir un lycée à part entière, ont jugé utile de convoquer, hier matin, la presse locale pour une visite guidée, qui nous a permis de prendre le pouls de la situation à travers toutes les structures de cette école, mettant en exergue les moyens humains et matériels mis en place pour une formation de haute qualité où nous avons eu le plaisir d'approcher l'élève, Ziyad Gadress, qui a obtenu la moyenne de 18, 45 à l'examen du BEM, l'an dernier. Aujourd'hui, il est le chef d'une division de première année secondaire.

Le colonel Fouad Khalfat et Mme Nadia Abdous, chargés respectivement de l'encadrement militaire et pédagogique, nous ont conduit dans les blocs des classes d'enseignement, des laboratoires scientifiques et des salles d'informatique, qui composent l'établissement. Après avoir souhaité la bienvenue à l'assistance rappelant au passage les objectifs des Écoles nationales, avec l'équipe dirigeante de l'établissement nous avons passé en revue tous les départements, dont celui de la pédagogie, de l'hébergement, du sport et de détente, sur fond d'explication tant sur l'horaire des cours, des révisions que des distractions. L'excellent niveau des élèves se reflète à travers leur comportement, leur tenue. Ici pas de différences sociales. Tous les élèves sont sur le même pied d'égalité tant en matière de tenues et moyens scolaires, que par les autres commodités mises à leur disposition. Un esprit d'équipe, une rigueur inégalable, des moyens de haute facture, le tout dans un cadre des plus propres, flanqué d'une ambiance bon enfant, règnent dans cet établissement. Un établissement pédagogique, qui compte depuis deux ans des élèves garçons dans le cycle secondaire avec un maximum de 20 élèves par division. Le CEM des Cadets de la nation de la wilaya de Béjaïa est érigé au centre de la capitale des Hammadites. Le CEM, destiné à la formation de l'élite militaire, est doté de plusieurs structures pédagogiques, dont des classes d'enseignement, des laboratoires scientifiques et des salles d'informatique. L'école est également équipée d'une infirmerie, d'une piscine semi-olympique, d'un stade et d'une salle omnisports. Cet établissement a été ouvert en 2015. Il a été par la suite baptisé du nom du chahid Abderrahmane Bourdouz.