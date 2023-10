L'ambassade de Pologne en Algérie a annoncé qu'une délégation de la région Lubuskie a visité les institutions et rencontré des opérateurs économiques algériens et ce durant la période allant du 10 au

13 octobre dernier. Le groupe de personnes a notamment rencontré des responsables d'Algex et ceux de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement. Cet ensemble d'opérateurs économiques se compose des représentants du gouvernement local, Marek Kaminski, président du département des programmes régionaux européens de l'Office gouvernemental de la région Lubuskie, Jacek Urbanski président du Centre du produit régional de Lubuskie ainsi que de 11 entreprises polonaises. Le but de cette visite est de trouver des partenaires pour la collaboration entre la Pologne et l'Algérie dans les domaines de l'agriculture, de l'alimentation et des technologies de production. Ils souhaitent également découvrir des produits algériens pour des importations vers la Pologne. La délégation a également visité le Salon Horeca Expo 2023 à la Safex, afin de découvrir le marché algérien. Durant son séjour algérois, la délégation était accompagnée par la représentante économique de l'ambassade, Ewa Niemier-Pawlowska.