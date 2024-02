C'est officiel. La deuxième édition du sommet de la Fintech et du e-commerce en Algérie, «Algeria fintech & e-commerce summit», se tiendra les 18 et 19 février prochains au CIC à Alger, annonce un communiqué des organisateurs. Au vu du programme de la manifestation, l'édition haute en couleur s'annonce, d'ores et déjà, très ambitieuse, étant donné le panel d'invités et les différents axes d'animation communiqués par Guidini, l'organisateur de l'évènement. D'ailleurs, une conférence de presse animée par Morad Mechta, CEO de Guidini et commissaire du sommet Fintech, est programmée pour ce jeudi à 10 heures à l'École supérieure des affaires. Ainsi, les acteurs de la finance numérique, du commerce électronique et du e-paiement sont conviés à prendre part à cet évènement qui s'annonce grandiose, au vu des thématiques et des ateliers proposés. Il s'agit du e-paiement, Néobank et Insurance, Cloud, AI, paiement en devise, cybersécurité, Marketing, Regtech, Web 3.0, e-logistique, e-commerce, insurtech, Crowdfunding. Autant d'axes autour desquels plus d'une vingtaine de thématiques seront développées et animées par un panel de choix, comprenant près d'une trentaine d'éminents spécialistes comme Younes Grar, Rachid Sekkak, Samira Kerrach, Chawki Mehdi, Gadouche Yasmine, Mostefa Zerouali et d'autres encore. Les organisateurs tablent sur pas moins de 5 000 participants et plus d'une vingtaine d'exposants attendus, en plus de 20 sessions et ateliers dans lesquels les débats ne manqueront pas d'être passionnés et de haute facture. L'évènement qui est sponsorisé par une vingtaine de marques de prestige, partenaires de cette deuxième édition, promet d'être à la hauteur des attentes, vu que de nombreux professionnels du secteur de la Fintech et de l'Insurtech sont attendus pour enrichir les débats et, éventuellement, apporter les réponses ou les esquisses pour combler les chaînes manquantes. En effet, il est attendu que les organisateurs et les animateurs de cette édition transmettent les recommandations et les suggestions de ce deuxième sommet aux responsables et aux autorités du pays, afin d'améliorer ou de peaufiner la stratégie nationale de numérisation. Cela est d'autant plus importante que le sommet de la Fintech et du e-commerce réunira les plus illustres sigles de la finance numérique et les éminents experts de la place et d'ailleurs. L'évènement parrainé par quatre ministères, dont celui de la Poste et des Télécommunications, le ministère de l'Économie de la connaissance, des Start-up et des Microentreprises et le ministère de la Numérisation et des Statistiques. «Algeria fintech & e-commerce summit» se veut une halte importante pour évaluer le processus de numérisation et de transformation digitale dans le pays. Une évaluation d'étape, qui intervient dans un moment où le pays entame la deuxième phase de son processus de numérisation, conformément aux orientations du premier magistrat du pays, notamment lors du dernier Conseil des ministres. Beaucoup de chemin a été parcouru dans le processus de transformation digitale dans le pays, notamment pour ce qui est du volet de la numérisation des administrations des principales institutions du pays, à savoir les ministères et les différentes organisations qui y sont rattachées. Parallèlement, la société algérienne semble avoir procédé à de profondes mutations, à travers un bouleversement radical des us et coutumes pour ce qui est des achats en ligne et du commerce électronique. Autant pour les commerçants légaux et les anonymes informels, qui détiennent des parts de marchés importantes dans le commerce en ligne, que pour les consommateurs et les clients, il s'agit d'un chamboulement sans précédent, qui affecte en premier lieu les pratiques commerciales et sociales. Cela, sans compter les risques de cybercriminalité qui demeurent accrus et en croissance continu.