À l'occasion de la célébration du 68e anniversaire de la Journée nationale de l'étudiant, l'Organisation nationale des moudjahidine, (ONM), a mis au point un riche programme. Organisée par la wilaya, cette célébration se décline par des festivités diverses au niveau de la Maison de la culture, et du musée du Moudjahid de la ville de Tizi Ouzou. Des rencontres sont également prévues au niveau du COS de la wilaya, ainsi que des conférences et des communications sur différentes thématiques liées au rôle des étudiants dans le Mouvement national et la guerre d'Algérie.

En fait, outre le programme des festivités qui s'étale sur quatre journées à partir du 15 mai, il y a un fait important à souligner à savoir l'appel du président de l'ONM de Tizi Ouzou en direction des étudiants de l'université Mouloud Mammeri. Ce dernier a vivement insisté sur son souhait de voir ces jeunes générations d'étudiants prendre part massivement à la célébration. Si Ouali Aït Ahmed a tenu à leur lancer un appel à travers L'Expression pour les inviter à se rapprocher de son organisation et prendre part aux festivités du 68e anniversaire de l'épopée des étudiants algériens qui ont décidé de sacrifier leurs brillantes carrières pour aller prendre les armes contre le colonisateur. Le message est clair, les étudiants d'aujourd'hui sont les descendants de cette génération pour qui l'Algérie passe avant tout. Au chapitre du programme, notons que la Maison de la culture Mouloud Mammeri et le musée du Moudjahid de Tizi Ouzou sont les deux institutions qui abriteront les festivités avec un riche programme au menu. De nombreuses conférences seront présentées par des historiens sur entre autres le sujet de la mémoire qui est la pièce maîtresse du puzzle. Remettre le flambeau passe par la revivification de la mémoire et sa protection de la déperdition. Aussi, le travail des historiens est primordialn mais il y a aussi le violet des témoignages de la génération qui a vécu les affres de la colonisation et surtout de la guerre.

À noter par ailleurs que la célébration de ce 68e anniversaire comporte aussi le volet protocolaire, à savoir la pose de gerbe de fleurs au niveau des cimetières des chouhada dans les communes et le chef-lieu de wilaya. À M'douha, dans la ville de Tizi Ouzou, il est prévu un recueillement sur les lieux en présence des autorités de la wilaya à leur tête le wali, Djilali Doumi ainsi que le président de l'APW, Mohamed Klaleche. Ce 68e anniversaire sera ainsi l'occasion de rendre hommage à l'un des acteurs du combat des étudiants contre le colonisateur. La délégation de wilaya se rendra dans le patelin de Mitiche Mohamed Arav dit Moh Djerdjer à Boghni pour lui rendre hommage en présence de sa famille et de la famille révolutionnaire.

Enfin, il y a lieu de réitérer l'appel de Ouali Aït Ahmed qui a tenu à inviter les étudiants de l'université de Tizi Ouzou à prendre part aux festivités de célébration de la Journée nationale de l'étudiant. C'est toute une symbolique.