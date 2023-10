Le projet de Barrage vert n'a point été «abandonné», comme pourraient le croire certains. En effet, le projet connaît, ces trois dernières années, une nouvelle «vie» comme l'attestent, si besoin est, la tenue de deux conseils interministériels, le premier l'ayant validé le 21 septembre 2019 et le second le confirmant le 30 août 2020, en l'élevant au rang de «priorité du secteur de l'agriculture».

Ceci dit, il est intéressant, et encourageant, de suivre le parcours de (réalisation) de ce méga-projet dont l'initiative a été lancée, il y a plus d'un demi siècle. En 1970, la mise en place de ce projet visait le reboisement de trois millions d'hectares. Ainsi donc, l'initiative du Barrage vert a été lancée par la décision du 23 juin 1970 relative à la création du périmètre de reboisement de Moudjebara (wilaya de Djelfa). Cette oeuvre grandiose, qui fait penser, sans prétention aucune et, toutes proportions gardées, à la Muraille de Chine à notre échelle, est une ceinture forestière qui vise à stopper l'avancée du vers le nord du pays en créant une barrière de verdure, reliant les algériennes Ouest aux limites Est, sur une longueur de 1 500 km. Il est à souligner que pour la seule année en cours (2023) la somme de

10 milliards de DA (plus de 73 millions de dollars) a été consacrée au financement d'actions de diverses natures (implantation, protection et traitements phytosanitaires...), sans parler d'un financement de 43 millions de dollars, sollicité auprès du Fonds vert pour le climat, des Nations unies, et un autre de 29 millions de dollars auprès de la FAO. En septembre dernier, le gouvernement, présidé par le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a examiné l'état d'avancement de l'opération de réhabilitation, d'extension et de développement du Barrage vert. Selon le responsable du secteur forestier, ce programme, qui a vu la mise en terre de 26 millions de plants, vise trois objectifs: conserver et réhabiliter l'environnement existant, mais aussi valoriser l'écosystème des régions arides et semi-arides et la biodiversité qu'il renferme (faune, flore, etc.), et restaurer par là même les écosystèmes dégradés de ces régions très sensibles.

Pour ce faire, ce sont pas moins de 75 milliards de DA qui ont été mobilisés pour la réalisation des opérations de reboisement et de lutte contre la désertification, dans le cadre du programme de réhabilitation du Barrage vert pour la période 2023-2030, a-t-on indiqué auprès de la direction générale des forêts (DGF). Considéré comme étant une ceinture verte contre l'avancée du désert, 100 000 hectares de terre ont été valorisés par des microprojets locaux inscrits dans le programme de cet ambitieux projet de de la, qui contribue, à l'heure actuelle, au développement économique et social, ainsi qu'à l'indépendance alimentaire de l'Algérie.

La relance, donc, de ce projet, revêt une importance capitale pour le devenir notre agriculture dans les régions steppiques, et ses retombées économiques, sociales et environnementales, sur l'ensemble du pays. Le lancement, en juin 2021, à M'sila, de l'initiative nationale pour sa restauration et celui d'un projet de proposition de financement du Fonds vert climat (FVC), l'ont confirmé. «Reste à transformer les paroles en actes, les objectifs en résultats concrets et durables. C'est la plupart du temps, à ce niveau décisif, que le bât blesse de manière récurrente», estime Karim Tedjani, militant écologiste qui n'a de cesse de contribuer activement à la réalisation de ce projet. Toutefois, il faut savoir que l'compte des centaines de réparties sur sa superficie, qui relèvent du ministère de l'Agriculture et du Développement rural.