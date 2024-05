L'Algérie célèbre la Journée mondiale de la liberté de la presse, cette année, dans une ambiance particulière, où la corporation nationale vit une période charnière et décisive de son existence. Autant pour l'État que pour la corporation de la presse et des médias, des challenges importants se dressent sur le plan international, conjugués à des impératifs d'ordre stratégique, au plan interne et national. Consécutivement à cela, il convient de rappeler cette nouvelle transformation de la scène médiatique nationale, avec l'intrusion de la presse électronique comme acteur indispensable dans le paysage national et international. Les sites d'information électronique, toutes disciplines confondues, pullulent tant bien que mal sur la Toile, au grand bonheur des nouvelles générations de jeunes journalistes. Une prise de conscience autour des grands challenges du moment s'est établie au sein de la corporation qui semble adhérer, pleinement, à cette nouvelle stratégie de renforcement des rangs, d'oeuvrer pour la consolidation de la cohésion et de l'intégrité nationale. Cela, sans compter, la contribution de la presse aux efforts de développement national, dans ses volets de croissance économique, de renforcement des acquis sociaux et de promotion du dialogue politique national. Nous sommes loin de ces querelles de chapelle et des scénarios d'affrontements «presse-pouvoir», d'il y a quelques années, à peine. En effet, beaucoup de paradigmes ont changé et les postulats, d'antan, ont laissé place à de nouvelles convictions et croyances. La presse semble beaucoup plus en phase avec les orientations et les choix de la nation autour des sacro-saints principes de la nouvelle Algérie. Une sorte de consensus national s'est instauré au sein de la corporation des médias et des journalistes, autour de points focaux suprêmes, loin des surenchères politico-idéologiques de jadis, pour se consacrer à l'essentiel. Cela a contribué à l'émergence d'un nouveau dogme autour du thème de la refondation nationale, à travers la participation au processus de développement économique et la constitution d'un front uni et hétérogène contre les menaces extérieures. S'exprimant à l'APS, en marge de la cérémonie présidée par Abdelmadjid Tebboune en l'honneur de la presse nationale et internationale, Ahmed Fatani, directeur du quotidien L'Expression, a estimé que «les différentes rencontres des journalistes avec le président de la République, constituent désormais une tradition ancrée, c'est une initiative louable d'associer la corporation médiatique au processus d'édification de la nouvelle Algérie». Parallèlement, l'État conscient du rôle important de la presse nationale, apporte son plein soutien aux médias publics et privés, à travers des mesures encourageantes et inédites. Car aujourd'hui, les exigences sont multiples et difficiles à réaliser, en l'absence d'un encadrement continu des jeunes générations de journalistes et un accompagnement providentiel de la part des hautes autorités du pays. Ainsi, au fur et à mesure que la géopolitique mondiale s'emballe, les impératifs de cohésion et de renforcement des rangs se dressent comme un défi à relever impérativement. Fer de lance du combat pour les libertés, hier et aujourd'hui, la presse nationale est au coeur de toutes les attentions accordées par le président de la République. Chemin faisant, la presse a consolidé ses acquis, à travers une série de mesures édictées par les pouvoirs publics. D'où cette batterie de mesures annoncées par le président de la République, en faveur de la presse, lors de la cérémonie de remise du Prix du président de la République du journaliste professionnel. Ainsi que les nouvelles mesures annoncées par le ministre Laagab, notamment la mise en place imminente des deux nouvelles autorités de régulation et le statut particulier des journalistes, pour ne citer que ces mesures.

Certaines de ces mesures sont entrées en application, alors que d'autres devront l'être incessamment, selon les déclarations de Mohamed Laagab, ministre de la Communication, lors de la cérémonie présidée par le chef de l'État à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Face à l'escalade géopolitique mondiale et continentale et aux menaces de guerre de quatrième génération, l'information est devenue une priorité nationale à promouvoir et à renforcer, coûte que coûte. Cela est d'autant plus plausible, que l'Algérie, sous les feux de la rampe depuis peu, reste un jalon indispensable dans la quête d'un monde nouveau multipolaire, juste et équitable. D'où cette nécessaire mue de la presse, tous axes confondus, en vue de s'adapter aux bouleversements planétaires et aux menaces de tout type.