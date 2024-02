Le ministre des Finances, Laâziz Faid, a présidé conjointement, lundi, une réunion de coordination avec le ministre de l'Hydraulique, Taha Derbal, visant à intensifier la concertation intersectorielle et à lever tous les obstacles rencontrés par le secteur de l'hydraulique dans le cadre de la réalisation des projets d'investissement inscrits dans le portefeuille du secteur.

Lors de cette réunion, qui a rassemblé des hauts responsables des deux départements, les contraintes liées aux aspects budgétaires, domaniaux et financiers ont été examinés en détail, indique le communique ministériel annonçant cette rencontre.

L'urgence d'assurer un approvisionnement en eau approprié aux citoyens dans un contexte mondial de stress hydrique a été examinée par les représentants des deux ministères. Ainsi, le ministre des Finances n'a pas manqué de souligner «le caractère sensible du secteur hydraulique» en affirmant que celui-ci «demeure une priorité absolue du gouvernement»

Les intervenants ont discuté également des meilleurs moyens d'accélérer à l'utilisation des ressources financières déjà allouées afin d'assurer le lancement rapide et la réalisation de plusieurs projets structurants visant à renforcer les capacités du secteur et à améliorer ainsi cette mission d'apprivoisement en eau potable des citoyens.

Ainsi, «Dans une dynamique de collaboration devant être étendue à tous les secteurs, le ministère des Finances a appelé les structures de son département à accompagner activement le secteur de l'hydraulique dans le cadre d'une collaboration intensive et efficiente dans la mise en oeuvre de réformes budgétaires», a ajouté le communiqué.

Les deux ministres ont exprimé «leur engagement commun à travailler de concert pour développer des solutions adaptées afin d'améliorer la résilience du secteur hydraulique face aux défis actuels», a fait savoir le ministère des Finances qui a mentionné que d'autres «initiatives spécifiques ont été discutées pour résoudre les contraintes liées aux aspects domaniaux concernant certains projets du secteur concerné».

L'engagement des pouvoirs publics à réunir les conditions de la sécurité hydrique nationale n'est pas étranger à cette collaboration intensive entre les deux secteurs afin d'assurer un accès à l'eau potable ainsi qu'au service d'assainissement, même dans des périodes de sécheresse prolongée, a-t-on encore souligné.