«Novo Nordisk-Algérie » organise une campagne de dépistage des maladies métaboliques, notamment le diabète, l’obésité et l’hypertension artérielle, dans la wilaya de Souk-Ahras. La clinique mobile « Changing diabetes », sera déployée du 8 au 11 février dans la daïra de Lahdada. Cette campagne est programmée, en partenariat avec le ministère de la Santé, dans cette ville frontalière à l’initiative du ministère de la Santé, parallèlement à la commémoration des évènements de Sakiet Sidi Youcef, en présence des autorités nationales et d’une délégation officielle de Tunisie.

L’Algérie sera le premier pays à encadrer, par un texte législatif, la prévention contre les maladies à incidence importante dans la population générale et à grand risque sur la santé publique. Dans cette optique, le ministère de la Santé a lancé début février, le guide de prise en charge de l’obésité, comme première étape dans la lutte contre cette maladie, qui affecte, en Algérie, 30% des femmes, 14% des hommes et 10% des enfants. La même source estime le nombre d’Algériens, vivant avec le diabète, à environ 4 millions.

La clinique mobile se focalise sur le dépistage des sujets diabétiques et la sensibilisation contre les complications liées à la surcharge pondérale. Une équipe pluridisciplinaire réalise des examens cliniques et biologiques, mesure la glycémie et la tension artérielle, prise de poids, calcul de l’IMC (indice de la masse corporelle)… Les cas dépistés bénéficieront, à titre gracieux, des examens complémentaires, avant d’être orientés vers des médecins spécialistes.

Premier projet de partenariat public-privé lancé en 2011, la clinique mobile «Changing Diabetes » parcourt le pays depuis 12 années avec pour objectif premier, l’accès aux soins, le dépistage et la prévention du diabète et de l’obésité et de leur progression à des stades compliqués. La clinique mobile a assuré plus de 40 campagnes dans les grandes villes comme dans des zones d’ombre. Ainsi, près de 60 738 patients sur un total de 160 950 sujets, ont été dépistés avec un diabète. Plus de 6 265 patients, souffrant de troubles du taux de glycémie dans le sang, ont été pris en charge. La clinique mobile déployée dans la wilaya de Timimoun au mois de décembre 2023, avait révélé une prévalence importante du diabète de « type 2 » chez cette population. Il a été constaté que 87% des diabétiques ne sont pas suivis régulièrement par un médecin traitant : 4% le sont chez un médecin généraliste et uniquement 9% sont suivis par un spécialiste. 43% des personnes dépistées sont en surpoids ou carrément en obésité. Une analyse épidémiologique des données récoltées, sera lancée conjointement avec le ministère de la Santé.