L'École préparatoire aux études d'ingéniorat Badji Mokhtar, sise à Rouiba a ouvert ses portes, jeudi écoulé, à une pléiade de journalistes issus de différents titres et supports de la presse nationale. Une véritable ruche de savoir et de connaissances aux ressources matérielles, humaines et militaires insoupçonnables, que les journalistes ont découvert, à travers les visites et les explications du directeur général de l'école, le général Gouasmia Soltane, relayé par le directeur des programmes d'études, le lieutenant-colonel, Abdelmadjid Lebboukh. Sur fond d'explications et de visites d'ateliers, de laboratoires et de salles de cours, on découvre une école de l'excellence qui dépasse, de loin ses prérogatives d'institution d'enseignement préparatoire aux études d'ingéniorat. Les élèves-officiers sortant de cette école, dotés d'une formation complète de très haut gabarit, peuvent aisément prétendre à une admission sur titre au 2e cycle d'ingéniorat, dans les grandes écoles militaires et autres. En effet, les élèves-officiers évoluent dans un cycle de formation de trois paliers, au bout duquel les études sont sanctionnées par un diplôme universitaire du premier cycle scientifique (Dupcs) et une attestation de succès à la formation militaire avec permis de conduire militaire. Dans son allocution de bienvenue, le directeur général de l' Enpei a estimé que l'école d'ingénieurs, constitue une fierté pour l'Armée nationale populaire et l'une des citadelles distinguées, à laquelle le Haut commandement de l'armée accorde une importance cruciale et une attention particulière, en vue de former les élites de l'avenir et de réaliser le succès, la distinction et l'excellence...». Le général, Gouasmia a mis, par ailleurs, en relief le rôle de la presse nationale dans la sensibilisation de l'opinion nationale et la mobilisation des masses contre le colonialisme barbare, citant au passage la prestigieuse «radio de la révolution, Sawt El Arab» et sa contribution pour une Algérie indépendante. Le premier responsable de l'école a également rappelé l'objectif de pareilles visites, qui visent à «consolider la relation entre l'armée et son peuple, et à conforter la relation armée-nation», dira-t-il estimant que «cette manifestation médiatique constitue une fenêtre, à travers laquelle la presse peut transposer l'image réelle et le haut niveau atteint par l'école et, ce faisant aider à attirer et à incorporer l'élite parmi les étudiants des lycées de notre nation». Il convient de souligner, dans ce registre, qu'un tour du propriétaire nous a permis de constater l'étendue des moyens mis à profit des élèves et des formateurs, afin de faciliter l'opération pédagogique. Des laboratoires scientifiques de chimie, de physique, d'informatique, de mécanique de pointe, de dessin industriel et autres disciplines dotées de moyens sophistiqués et de matériels de dernières générations, permettent aux élèves-apprenants de disposer d'une formation de très haut niveau. Sous la supervision et l'encadrement pédagogique d'un panel de formateurs et d'enseignants militaires et civils des grandes universités du pays, les élèves-officiers de cette école de l'excellence disposent de moyens pédagogiques, scientifiques et didactiques de haut niveau et de dernières technologies.

Une panoplie de salles d'études, d'amphithéâtres de grandes capacités, de moyens de communication de dernière génération, des outils de technologies nouvelles, etc. sont mis au profit des élèves-officiers. Le tout dans un cadre de vie potentiellement favorable à l'épanouissement des compétences et des génies. En effet, dans un environnement agréable, riche en verdure, les élèves-officiers, ainsi que le personnel, bénéficient de salles de sport, incluant une panoplie de disciplines, une piscine semi-olympique, un stade de football, une piste olympique, des salles de judo, karaté et boxe. Sans compter les jeux d'échecs, le cyclisme, la pétanque, etc. L'école peut se targuer de figurer parmi les premières équipes compétitives militaires à l'échelle nationale.

Autant dire que le Haut commandement de l'Armée nationale populaire ne lésine pas sur les moyens, quand il s'agit de veiller sur l'élite nationale et le développement des compétences scientifiques de pointe.