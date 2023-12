L'économie algérienne se redresse progressivement et poursuit, même une courbe assez encourageante, de l'avis même des instances mondiales spécialisées, dont le FMI. Les orientations visionnaires du président de la République ont, finalement, livré les premiers fruits de cette bienveillance présidentielle. Le champ économique se renforce de jour en jour, avec en ligne de mire, des perspectives reluisantes pour les années à venir, à condition que la cadence soit maintenue, voire même consolidée. Ainsi, l'économie algérienne se positionne au quatrième rang des économies africaines, avec en prime des perspectives de croissance positive et réconfortante. Selon une enquête lancée par le ministère du Commerce et la Promotion des exportations, elles sont plus de 186 000 entreprises productives, inscrites au registre du commerce et actives dans divers domaines, à travers le pays. Selon le ministre du Commerce, Tayeb Zitouni qui a communiqué ces chiffres, «près de 80.000 petites et moyennes entreprises recensées, nécessitent un accompagnement et un soutien financier, dont 16.726 immatriculées au registre du commerce exerçant l'activité de production de pièces de rechange», a-t-il indiqué. Cette annonce illustre l'engagement du président de la République quant à accompagner, protéger et soutenir les activités génératrices de valeurs ajoutées et qui contribuent, principalement, à la réduction de la facture des importations, le développement des exportations, et la réalisation de l'autosuffisance et le développement de l'économie nationale. Ainsi, selon l'enquête lancée par le département du commerce, jusqu'à fin novembre dernier, ce sont pas moins de 364 activités économiques productives, qui ont été recensées et inscrites au registre national du commerce. La capitale détient un taux important de ces projets, soit 17% du global, alors que le reste est, essentiellement, réparti sur l'ensemble des wilayas du littoral,. Conformément aux engagements et directives du président de la République, notamment lors de l'inauguration de la 31éme édition de la Foire de la production algérienne, il va sans dire que les opérateurs économiques et industriels sont, plus que jamais, appelés à se diversifier et à s'orienter vers de nouveaux processus de production.Selon le ministre du Commerce, ces derniers sont appelés à «passer à une nouvelle étape du processus de fabrication, en s'orientant vers la production de matières premières, dans le but de réduire la facture des importations». Zitouni a également estimé important d'accompagner et d'appuyer financièrement les petites et moyennes entreprises, afin de les pousser à une large diversification économique. Depuis ses premiers instants à la tête de la magistrature suprême du pays, Tebboune n'a jamais caché sa profonde conviction quant à soutenir les investissements porteurs de valeurs ajoutées pour l'économie nationale. Son engagement en faveur des investissements nationaux, rivés industriels, n'a pas non plus pris une seule ride, avec en sus, une démarche didactique visant à faire disparaître ces faux clivages État/Privé. Il y a deux jours encore, le président de la République apportait la protection de l'État aux vrais investisseurs et réaffirmait toujours le soutien total et l'accompagnement de l'État à tous les projets d'investissement industriel créateurs de richesse et d'emploi. En 2021, suite à une série de visites de terrain dans de nombreuses wilayas, l'ex-conseiller du Président, aujourd'hui ministre de l'intérieur, dévoilait au grand jour l'existence de plus d'un millier de projets d'investissement bloqués dans différentes régions du pays, pour des motifs souvent fallacieux. L'intervention du chef de l'État a permis alors, à de nombreux investisseurs de reprendre leurs projets et de démarrer effectivement sur le terrain. Sur un plan législatif, le Président a veillé à ce que la mouture finale du projet de l'investissement et celle du foncier économique soient conformes à ses visions et aux aspirations des opérateurs et des investisseurs étrangers. Plusieurs textes juridiques ont fait l'objet de renvois successifs pour motifs d'enrichissement. C'est vous dire...