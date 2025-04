En inspectant un voyageur en partance vers la France, les agents de l’Inspection principale des Douanes au terminal maritime du port de Béjaïa Cheikh-Haddad, ont déjoué une tentative de contrebande de marchandises subventionnées. Lors du traitement douanier de sortie des passagers se rendant au port de Marseille, en France, le passager avait à bord de son véhicule diverses marchandises à caractère commercial, avortant ainsi une tentative d’évasion de produits alimentaires que l’on connaissait jusque-là qu’au niveau des frontières terrestres du pays.

L’opération s’inscrit dans le cadre de l’exercice des missions de protection assumées par l’Inspection des Douanes algériennes, notamment celles relatives au contrôle douanier exercé sur les mouvements frontaliers des voyageurs en provenance et à destination de l’étranger, ainsi que leurs bagages et moyens de transport, à travers les différents postes frontaliers terrestres, maritimes et aériens.

Les saisies ont porté sur des produits de large consommation subventionnés par l’État qui ont été découverts cachés dans les bagages d’un voyageur à bord de son véhicule personnel.

Une quantité de cigarettes était enveloppée dans du papier d’aluminium pour échapper au scanner. Elles étaient étroitement dissimulées dans le coffre du véhicule, ainsi qu’à l’intérieur de la roue de secours.

La quantité de produits de contrebande a été estimée à 192 bouteilles de boissons gazeuses de fabrication algérienne de différents formats, 40 kg de pommes de terre, 25 kg de pois chiches, 440 paquets de cigarettes Marlboro.

À cela s’ajoutent des saisies mineures sur les voyageurs, dont notamment des quantités d’huile d’olive, d’huile de table et d’autres produits de consommation. C’est connu, depuis la nuit des temps que les émigrés remplissaient lourdement leurs voitures de différentes marchandises en rentrant au pays. Mais ces derniers temps, ce «trafic» se fait dans le sens inverse.

e retour après un séjour au pays, les voyageurs s’arrangent toujours pour prendre l’équivalent de six mois de consommation de produits alimentaires, comme nous l’avait confirmé, en septembre dernier, un voyageur rencontré dans le cadre d’un reportage sur le retour des émigrés après les vacances d’été au pays natal.

Cette manière de faire qui s’apparente à une action de contrebande prend désormais de l’ampleur, comme l’attestent ces dernières saisies au port de Béjaïa et confirment la baisse braconnière du pouvoir d’achat dans les pays de la rive du Nord.

De nos jours, les émigrés importent avec eux des produits de luxe comme les vélos et autres parfums et liqueurs pour repartir avec des produits de large consommation et subventionnés par les pouvoirs publics. Ainsi va le trafic insidieux.