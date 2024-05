Des rencontres et des contacts entre des partis sont en train de se multiplier ces derniers temps.

C'est une nouvelle tradition qui s'installe au sein de la classe politique dans la perspective de redonner une nouvelle dynamique à l'action politique.

Le premier secrétaire du Front des forces socialistes (FFS), Youcef Aouchiche, a reçu, dernièrement, le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abdelali Hassani Cherif, pour se concerter et échanger les points de vue en ce qui concerne la situation politique du pays en général et des thèmes qui revêtent un caractère régional et international, en particulier.

Il était question, lors de cette réunion entre le FFS et le MSP de renforcer et de consolider l'action partisane entre les deux formations politiques et faire en sorte d'élargir le travail entre les partis, afin de trouver des réponses communes et consensuelles à la situation politique du pays.

Il faut savoir que la rencontre qui s'est déroulée au siège du FFS a été l'occasion d'aborder la question, de la relancer et la réhabilitation du dialogue et de débat national sur les sujets importants et stratégiques en rapport avec l'avenir de la nation. Cet entretien a été sanctionnée par un accord entre les deux formations de maintenir et de continuer à poursuivre des consultations et des rencontres comme une forme positive d'une nouvelle pratique politique.

Rien n'a filtré sur le thème qui constitue le noeud gordien de l'actualité politique du pays, à savoir l'élection présidentielle anticipée du 7 septembre prochain. Le FFS et le MSP ont une autre conception qu'ils sont en train de défendre ouvertement, en l'affichant publiquement aux médias nationaux; Il s'agit d'une démarche qui ne s'inscrit pas dans le sillage de l'initiative lancée par plusieurs partis la société civile et les personnalités nationales, relative à la Conférence nationale qui s'est déroulée le 19 août de l'année dernière. Le FFS et le MSP ont boycotté cette Conférence nationale qui visait à asseoir des mécanisme à même d'installer un cadre organique qui se chargera de mobiliser autour de la sauvegarde de la souveraineté nationale et de renforcer la cohésion nationale et la consolidation du front interne.

Le FFS avait avancé, à cette époque, une initiative qui s'intitulait: «Un pacte historique pour le parachèvement du projet national».

Ce projet se veut une alternative en mesure d'asseoir le consensus national comme il le précise. Le pacte historique du FFS, comme cela est indiqué dans le document, «s'adresse à toutes les forces politiques à la fois engagées dans la défense de l'État de droit, des libertés, de la justice sociale et intransigeantes quand il s'agit de s'opposer fermement aux velléités, internes ou externes, de porter atteinte, sous quelque prétexte que ce soit, à l'intégrité et à l'unité du pays, de l'État et de ses institutions».

Mais cette initiative semble connaître un recul en termes d'efficacité quant à sa concrétisation sur le terrain malgré que cela ait été précédé de rencontres et des contacts avec les formations politiques, afin de les informer sur les tenants et les aboutissants de cette initiative.

Pour rappel, le FFS avait rencontré les partis qui se reconnaissaient et se reconnaissent jusqu'à maintenant dans la démarche et l'initiative lancées le 19 août 2023, à travers la Conférence nationale du renforcement de la cohésion nationale et la consolidation du front interne.

Quant au MSP, la question est d'ordre subjectif qui concerne le Mouvement lequel n'a pas apprécié l'idée que le président d'El Bina, Abdelkader Bengrina, était à la tête de cette initiative parmi d'autres représentants de formations politiques.

D'ailleurs le MSP a fait une déclaration rappelant que l'initiative du 19 août ne devait pas être le produit d'une personne ou d'un parti en soi. La décision doit être l'oeuvre du peuple et de toutes les forces politiques, loin de toute tentative de manipulation ou de récupération.

La dernière entrevue entre le FFS et le MSP visait, selon toute vraisemblance à se concerter sur les voies et les moyens en mesure de leur permettre d'aborder la question de l'élection présidentielle du

7 septembre prochain.

L'enjeu se présente d'une manière un peu particulière pour les deux formations, qui refusent de se reconnaître dans les nouvelles alliances qui viennent de voir le jour.