La 2e édition du Salon du safran s'est ouverte lundi avec pour objectif de vendre et faire découvrir au public le safran, cette reine des épices et qui est la plus chère de toutes. Le Salon tenu au niveau de la Maison de la culture Taos Amrouche de Béjaïa, connaît un engouement à l'image de celui qu'il avait connu l'an dernier lors de sa première édition. Cette édition a vu la participation de 14 wilayas contrairement à la précédente, qui n'avait réuni que cinq wilayas du pays. Deux jours durant, ces cultivateurs ont exposé leurs produits, le fruit de leur courage et de leur persévérance. Ils ont choisi pour la deuxième année consécutive Béjaïa pour exposer cette précieuse épice si appréciée par les ménagères et les cordons bleus. La wilaya de Béjaïa compte actuellement 13 associations pour une récolte annuelle de 20kg. Le safran est produit au niveau de sept communes de la wilaya sur une superficie estimée à 1,2 hectare. À 5 000 DA le gramme, le revenu annuel des cultivateurs de la wilaya se chiffre à environ 10 millions de dinars, selon les informations recueillies sur place auprès des exposants. La culture du safran dans notre pays n'existe que depuis une dizaine d'années et devrait, d'ailleurs, se développer de manière exponentielle, tant le safran, «l'or rouge», s'avère un produit agricole correspondant au climat de bien des régions dans notre pays, alors que son prix se négocie à l'international en milliers d'euros. L'organisation d'un marché local et l'exportation sont au menu. «Le safran est une fleur qui pousse dans des régions arides et semi-arides», nous a expliqué une cultivatrice de Chemini. Dans le cadre de l'introduction de nouvelles cultures en Algérie, une formation a été dispensée aux amoureux de cette culture et depuis, les associations ont tout fait pour promouvoir la culture du safran en Algérie, notamment auprès des jeunes.