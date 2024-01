La ville de Bouira a ce privilège que seule Rome possède: elle est bâtie sur plusieurs collines et entourée d'autres. De celle, par exemple, qui domine la cité Hadjila Aïnouche, depuis quelques années rasée pour vétusté, on se sent presque de plain- pied avec Draâ El Bordj, situé, pourtant, sur la plus haute, puis, avec Kaf El Amamra, à l'est, qui prolonge Ras Bouira, et, enfin, avec, au nord, l'Ecotec, Sorecal, et, toujours plus loin, ces nouveaux projets qui s'arrêtent juste à la lisière de la forêt Errich. Vers l'ouest, la nouvelle ville, encouragée par le replat qui commence avec l'actuel siège de la wilaya, file comme une flèche en direction de Aïn Bessem, le long de la RN18. Tandis que l'ancienne ville qui voit son tissu se rénover progressivement, jusqu'à remettre en cause cette appellation, après quelques années d'hésitation, repart au nord le long de l'ancienne RN5 qui la coupait à angle droit en son centre, à hauteur de la place des Martyrs. Longtemps, Bouira se partagea en deux quartiers: le quartier européen, comprenant les notables de la ville et les riches colons, et le quartier musulman ou maure, réservé à la population autochtone. La place de Strasbourg, baptisée après l'indépendance place des Martyrs, servait de ligne de démarcation entre les deux quartiers, l'un riche et propre et l'autre pauvre et obscure.

Les deux visages de la ville

L'image qu'elle renvoie d'elle est celle d'un lézard qui se prélasse au soleil, au flanc de cette colline qui va en s'étirant vers le nord. Quelques maisons coloniales vous font de l'oeil dès que vous posez votre pied à terre. La rue Abane Ramdane vous conduit de l'ancien stade Bourouba, au Château (d'eau). Vous aurez, entre- temps, eu le loisir d'observer des deux côtés de petits locaux de commerce avec leurs tuiles que le temps a couvert de gris, la couleur du lichen qui y adhère fortement. Dans d'autres rues, comme la rue chahid Mohamed -mais peut être, pour être exact, faudrait-il parler de ruelles, terme qui serait plus approprié-ce sont les haouchs, des taudis aux murs lépreux et bornes ou des écuries menaçant ruine.

Quoi qu'il en soit, jusqu'à la place des Martyrs, la vue reste la même. Au-delà, elle change tout à coup. On se rend alors compte qu'on vient de sortir du quartier «maure», pauvrement et densément peuplé du temps de la France, et qui a conservé, aujourd'hui, cette impression, en conservant son ancien état. Le quartier où on entre annonce la couleur dès les premières demeures: de style colonial, elles sont plus hautes et mieux éclairées, car s'ouvrant sur la principale rue par des portes-fenêtres. Les tuiles qui les couvrent sont rouges. Comme si le lichen, se sentant exclu de la compagnie des riches, avait choisi de préférence celle des pauvres.

La rue, continuant à monter, vous aurez noté, au passage, un bel hôtel qui a conservé son nom et un peu de son faste d'antan:l'hôtel Uggeri. Un peu plus loin, alors que la rue en pente, se redresse un peu plus, vous apercevrez un écran vert: le square Si El Haouès. Si vous êtes étranger et n'avez consulté aucun prospectus, voulant tout découvrir par vous-même, ce qui est une autre façon de faire du tourisme et qui n'est pas totalement dénuée de charme, alors vous vous dites en butant sur cette irruption soudaine de la forêt en pleine rue, que la ville s'arrête là et que c'est bien court. Ce serait court, en effet et ce serait dommage. Mais une centaine de mètres plus loin, la rue bifurque à gauche. Laquelle prendre? Celle de gauche et qui porte le nom de Larbi Ben M'hidi ou la rue colonel Amirouche, à droite? Fidèle à vos habitudes de touriste, dont vous vous en êtes toujours trouvé bien, celles qui vous ont toujours guidé vers plus d'espace et de lumière, vous optez pour la rue du grand révolutionnaire algérien et vous avez bien fait. Sur votre gauche, un peu en retrait, s'élève la masse imposante de l'ancien hôtel de ville et de l'ancien opéra abritant, aujourd'hui, le théâtre communal.

Depuis que notre visiteur étranger s'est engagé dans cette rue où l'aisance matérielle s'affiche sur les balcons, une fois qu'il a laissé la place publique derrière lui, zone tampon entre le quartier musulman et le quartier européen, le sentiment qu'il a dû ressentir est qu'il est entré dans une autre ville. Si les Européens ont disparu depuis belle lurette, les maisons en changeant de main, ont remis, avec les clés, cette condition sociale propre aux nantis. La preuve, en est là, lorsqu'on dépasse l'institut de musique, les deux banques et la poste. De nouvelles maisons à étages poussent comme des champignons des deux côtés de la rue, semblant sonner le glas du vieux tissu urbain. Le plus frappant exemple de cette poussée urbaine irrépressible est le nouveau siège d'APC à cinq étages. Si le touriste-cas si peu probable-éprouve quand même le besoin de saluer le maître de cette ville, il lui faudra, s'il se sent peu disposé à grimper quatre à quatre les larges escaliers qui mènent au dernier étage, prendre l'ascenseur. Encore faudrait-il compter pour cela sur la complaisance de quelque gentil fonctionnaire pour vous prêter la carte magnétique qui ouvrirait la porte de ce moyen de transport aérien. L'édifice est si haut qu'on a une vue imprenable sur les quatre côtés de la ville, y compris le Djurdjura qui barre tout l'horizon à l'est. Et cette vue dépasse en beauté celle de l'ancien siège d'APC (l'ancien hôtel de ville) qui, de sa grande porte-fenêtre ouvrant sur la rue principale et le square, offre un panorama exceptionnel sur la montagne qui culmine à plus de deux mille trois cents km. Aujourd'hui, la perspective est fermée de ce côté par l'érection d'un autre édifice, aussi monumental: celui des impôts tout en métal et verre, et qui, lui, donne sur la rue colonel Amirouche.



Le verre et le béton

Plus loin, notre visiteur verrait des édifices dans le même style, c'est-à-dire sans style, où on n'a lésiné ni sur le béton ni sur le verre, mais, où on aurait aimé apercevoir ici et là quelques belles moulures et quelques belles colonnes et corniches. Hélas, ni à droite, l'ancien hôpital, bloc oblong sans caractère ni à gauche, en face, la direction de l'Algérienne des eaux, ni, à quelques mètres de là, la direction des travaux publics ne se distinguent par quelque trait architectural qui les sauve de la vulgarité de ce nouveau style en vigueur presque partout. La tendance actuelle ne viserait pas le beau, mais le fonctionnel. Et, malheureusement, la grande rue, offre un condensé architectural exhaustif de tout ce qui s'est construit jusqu'ici depuis peu. Par réaction à ce style colonial jugé trop blessant sans doute pour la «mémoire nationale», on a versé dans cette aberration architecturale, c'est-à-dire des constructions sans âme. Les mosquées font exception. Les anciennes, comme celle de la Cadat, ou celle de la place Rahim Galia ont conservé tout leur cachet, avec leurs minarets, leurs dômes, leurs colonnes à l'intérieur et leurs portes et fenêtres en ogives. Ce qu'il convient de rappeler, c'est que ce que nous appelons style colonial est, en effet, un style en vigueur même chez nous, mais dans d'autres grandes villes comme Alger, Oran etc. et qui s'inspire pour ses motifs de la mythologie et de l'architecture gréco-romaine.

Le touriste peut retourner sur ses pas, certain d'avoir engrangé dans sa mémoire le meilleur de la ville. Ancré dans cette conviction qu'il n'a plus rien à voir, voilà que tout à coup quelque chose attire son attention. Depuis quelque temps, le titillait déjà un parfum subtil et pénétrant. Et ennuyé, peut-être, l'avait-il chassé de son esprit, comme on fait d'un souvenir importun. Mais maintenant qu'il se sent plus libre et plus détendu, il estime qu'il doit accorder tout son intérêt à cette indiscrète sollicitation. Il s'aperçoit, en relevant la tête, que la rue est fortement embaumée et que des bourdonnements d'abeilles le harcèlent en même temps que cette belle senteur. Comment n'y avoir pas pensé plutôt? La rue, en ces journées ensoleillées, sent le printemps, c'est- à- dire le bigaradier qui borde la rue des deux côtés jusqu'à la bifurcation de la rue principale. Les récentes pluies en ont fortement exacerbé les fleurs blanches, libérant une fragrance que seuls les orangers en ont de semblable. De fait, cet arbre cultivé pour son aspect ornemental appartient à la famille des rutacées, et comme la mandarine à qui il ressemble tant par les fruits oranges et les fleurs, il en possède le parfum. Jusqu'au square Si El Haouès, le touriste ne fera que respirer à pleins poumons l'air saturé de ce beau parfum fruité.

Elle se signale surtout à l'attention de l'étranger par ce style immortalisé par Fernand Pouillon, architecte français auquel nous devons ces bâtiments dits HLM. L'Ecotec est, en grande partie, inspiré de ce modèle architectural. Sorecal, les 336 Logements, les 140 ne présentent pas de différences notables. Bouira a tant souffert de la crise du logement, que lorsque l'ancien président de la République, dans sa première visite à Bouira, s'y était rendu, il s'était entendu interpellé sur ce point. Il fallait parer au plus pressé. Et les autorités pressées d'aller piano ont fait aussi vite que possible.

L'université qui n'a pas échappé à cette hâte fébrile qui a dicté ce style aux autorités ne retiendra pas davantage l'attention du voyageur étranger, ni les facultés qui se construisent à l'ouest de la nouvelle ville. Mais il s'arrêtera plus longtemps devant le stade olympique et la piscine semi-olympique où le défi pour les concepteurs était de se conformer aux normes internationales. Il marquera davantage de temps devant la cour de justice nouvellement érigée en face des deux lycées Ouamrane et Trik Aïn Bessem. Cette cour qui, par ses dimensions gigantesques, évoque Babel et, par sa forme architecturale le Colysée, laissera sans aucun doute un souvenir plus prégnant dans la mémoire de notre voyageur. L'architecte, à qui, on a dû demander quelque chose de frappant pour impressionner les nouvelles générations, ne pouvait concevoir un tel plan sans penser spontanément à ces deux exemples puisés dans l'histoire: Babel et le Colysée.



Immense wilaya

Une autre construction, mais aux proportions plus gigantesques encore, rappelle, mais vaguement ces deux vestiges de l'histoire: le nouveau siège de la wilaya. On parle de douze étages à son sujet. C'est en tout cas, la plus haute construction et celle qui a dû revenir le plus cher au Trésor public. En forme de fer à cheval, mais légèrement incurvé, la trouvaille architecturale bouche tout l'horizon à l'est. Une photo aérienne de la ville (la nouvelle, s'entend) nous montrerait ces deux édifices (la cour et le nouveau siège de la wilaya) comme deux grandes collines au milieu des autres qui font cercle autour d'eux.

L'envie de se reposer un moment viendrait-il encore à notre visiteur? Il pourrait s'accorder un instant de repos sur l'un des bancs qui font face à la fontaine et à son bassin à sec à cause de la sécheresse. Mais cette déception est compensée par le parfum des bigaradiers qui vont faire un bout de chemin sur la RN18. Là, en face, c'est un bâtiment de plusieurs étages qui obstrue la perspective au sud. Puis de laides maisons sans plus de caractère s'alignent tout le long du boulevard. C'est le quartier Harket. Il s'arrête devant le lycée Mira qui touche par la gauche à l'actuel siège de la wilaya. Draâ El Bordj est en face. Une colline tachetée de petites villas en tuiles rouges. Ici, l'intérêt, c'est la vue. Elle est si haute qu'elle permet d'embrasser un large panorama sur l'ancienne et la nouvelle ville. La boucle est ainsi bouclée.