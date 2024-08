Le sénateur français, Jérémy Bacchi

«Macron a trahi la France!»

Ça chauffe même en France! Le sénateur français, Jérémy Bacchi a dénoncé la décision de son pays en faveur du plan dit «autonomie au Sahara occidental», présenté dans le cadre de la prétendue souveraineté marocaine, soulignant que cette prise de position trahit la position «traditionnelle» et «équilibrée» de la France. «Les populations sahraouies doivent pouvoir choisir leur destin. En reconnaissant la (prétendue) souveraineté du royaume marocain sur le territoire sahraoui, (le président français) Emmanuel Macron valide l'entreprise coloniale entamée dans le sang et la violence par Hassan II et poursuivie par le monarque actuel au mépris du droit international», a indiqué le sénateur des Bouches-du-Rhônes.

Le député communiste Jean-Paul Lecoq

«De telles décisions génèrent de la violence»

Pour Jean-Paul Lecoq, député communiste francais, cette décision politique suscite une profonde inquiétude et un sentiment d'urgence. «Un choix, mais à quel prix?» s'interroge-t-il avec une gravité qui ne laisse aucun doute sur la profondeur de ses convictions.

«On ne peut pas s'arranger avec le droit international, et tous ceux qui veulent s'en arranger génèrent de la violence.» Ses paroles résonnent comme un avertissement solennel face à l'action de Macron qu'il juge dangereuse et inconsidérées.

Lecoq pointe du doigt le paradoxe qu'il perçoit dans la démarche du président de la République.

«Comment le président de la République, alors qu'il en appelle à une trêve politique, choisit ce moment pour prendre une décision politique de la plus haute importance?»

Le secrétaire général du Parti communiste français, Fabien Roussel

«Macron veut poursuivre le pillage de l'Afrique»

Le secrétaire général du PCF a assuré qu'«Emmanuel Macron trahit la position historique et équilibrée de la France sur les droits du peuple sahraoui comme sur les résolutions de l'ONU».

Le premier responsable du PCF qui s'est exprimé sur le réseau social X, a estimé qu' «il (Macron) ouvre une crise diplomatique grave pour poursuivre le pillage de l'Afrique, dont les grandes richesses naturelles du Sahara occidental».

La cheffe des écologistes, Marine Tondelier

«Une erreur historique»

La cheffe des écologistes, Marine Tondelier, a dénoncé, de son côté, une décision «trahissant la position historique de la France», qualifiant le pas franchi par la présidence française d'«erreur historique prise par un homme seul, à la tête d'un État sans gouvernement ni majorité». «Trahissant la position historique de la France basée sur le respect du droit international et du droit des peuples à l'autodétermination, il reconnaît au Maroc une souveraineté sur un territoire à décoloniser», a-t-elle écrit sur X.



Député LFI, Hadrien Clouet

«Reconnais plutôt la Palestine»

«Alors qu'il a perdu les élections, Emmanuel Macron reconnaît la marocanité du Sahara occidental. Quoi qu'on pense du fond, ce geste précipité en pleins Jeux olympiques de Paris, contre le droit international, sans débat, est une erreur», a estimé, quant à lui, le député de la France insoumise (LFI), Hadrien Clouet sur X. Ce dernier a invité, à l'occasion, le président français à reconnaître l'État de Palestine.