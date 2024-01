La mise en vente des actions du Crédit populaire d'Algérie (CPA), dans le cadre de l'ouverture du capital social de cette banque publique, sera entamée à partir de demain (mardi), indique, aujourd’hui, un communiqué de la banque.« La vente des actions intervient après que la banque ait obtenu un visa COSOB (Visa n 2024/01 du 28 janvier 2024) », a précisé la même source dans un communiqué.Cette initiative "première dans son genre, témoigne de la volonté des pouvoirs publics à concrétiser la stratégie tracée, visant à moderniser le secteur bancaire et par la même occasion, améliorer la gouvernance", ajoute le communiqué.Elle vise, d'autre part, à "promouvoir l'inclusion financière des investisseurs, étant donné que l'opération leur offre l'opportunité chacun selon ses capacités de participer au financement de l'économie nationale, tout en réalisant des bénéfices des plus-value", selon la banque. Cette démarche vise également à "dynamiser la Bourse d'Alger et la relance de son activité en vue d'accroitre sa contribution dans la mobilisation de l'épargne et le financement de l'économie", souligne la banque publique. Le CPA a précisé que cette opération "concerne tous les segments de la société, qu'il s'agit de particuliers, entreprises ou investisseurs institutionnels".La banque a, par ailleurs, fait savoir que le prix de l'action est arrêté à 2300 DA et que l'opération de vente de cette dernière se fera au niveau de toutes les agences du Crédit populaire d'Algérie. L'opération de vente se fera aussi au niveau des agences du syndicat de placement, composé de la Banque de développement local (BDL), la Banque d'agriculture et de développement rural (BADR), la Banque nationale d'Algérie (BNA) , la Caisse nationale d'épargne et de prévoyance (CNEP), la Banque extérieure d'Algérie (BEA), la Société générale Algérie, TELL MARKETS. Le CPA a également précisé que la note d'information relative à l'ouverture du capital est disponible sur notre site internet www.cpa-bank.dz. "Le Crédit Populaire d'Algérie à travers cette initiative, confirme sa détermination à moderniser le secteur bancaire en vue de stimuler l'investissement", conclut le communiqué.