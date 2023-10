Plus le mensonge est gros, mieux il passe et la désinformation rapporte de gros sous. Des youtubeurs à la recherche du sensationnel croient révéler des vérités en inventant des mensonges. La dernière péripétie a été l'oeuvre, hier, d'un faux journaliste qui a vendu son âme au diable. Ayant totalement raté sa carrière, cet individu croit avoir trouvé la manne en usant de l'intox pourvu que cela écorne l'image de l'Algérie et nuise aux dirigeants du pays. La rencontre qui a réuni, il y a une semaine, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avec une vingtaine de responsables des médias nationaux a fait l'objet, hier, d'une exploitation éhontée. Aux mensonges, s'ajoute l'outrage. Avec ses hôtes, le président de la République a eu une discussion franche et loyale sur des problèmes concernant les médias, à commencer par la communication et les sites électroniques. L'objet de cet évènement est venu à la demande des journalistes pour discuter des problèmes de la corporation. C'est dans cet esprit d'échanges que le Président a d'ailleurs rencontré plusieurs organisations de la société civile depuis ces dernières semaines. Nous le savons, le chef de l'État est très sensible à tout ce qui touche au secteur de la communication. Pendant quatre heures, la discussion a été rude avec le Président. L'accent a été particulièrement mis sur les améliorations à apporter pour rendre plus performante cette institution qui joue un rôle central dans les systèmes démocratiques. Les éditeurs de presse ont déclaré carrément au Président qu'ils le soutenaient dans sa volonté d'asseoir une totale transparence pour assurer au citoyen son droit sacré à l'information et à la liberté d'expression. La franchise qui a marqué cet échange a permis au président Tebboune de s'enquérir davantage de certaines situations spécifiques à la presse nationale. En réponse à certaines questions des journalistes, le Président a abordé des questions d'intérêt national, il a survolé certains sujets internationaux mais jamais au grand jamais, il n'a été question des propos tels que rapportés par ce youtubeur en mal de popularité qui cherche délibérément à nuire à travers ses propos. Est-il concevable, qu'un chef d'État du niveau du président s'adonne à une critique aussi basse? Homme d'État, le président Tebboune sait mesurer ses propos, et il ne s'attaquera jamais à un pays aussi proche comme l'Égypte avec qui l'Algérie entretient d'excellents rapports. En janvier 2022, le président Tebboune a eu droit à un accueil exceptionnel à l'occasion de sa visite en Égypte. En novembre de la même année, le président Abdel Fattah al- Sissi a tenu à faire le déplacement à Alger pour assister au Sommet de la Ligue des États arabes. Est-il concevable que devant une vingtaine de représentants de médias, le chef de l'État tienne des propos critiques des pays frères et partenaires, comme les Emirats arabes unis et les États-Unis d'Amérique? En août dernier, le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf s'est rendu à Washington à l'invitation de son homologue Antony Blinken. Des images à l'appui témoignent d'un accueil très chaleureux réservé au MAE. Quelques jours plus tard, l'ambassadeur des États-Unis en Algérie, Elizabeth Aubin, en visite de courtoisie à L'Expression a tenu des propos élogieux sur les rapports entre nos deux pays. Elle réitère les mêmes déclarations lors de sa réception, le 13 septembre dernier, par le président Abdelmadjid Tebboune. Enfin, le meilleur démenti a été fait, il y a trois jours par le président russe. «L'Algérie est notre amie, bien sûr, une amie traditionnelle dans le Monde arabe, en Afrique du Nord», a déclaré Vladimir Poutine au forum du club international de discussion Valdaï. Des États-Unis, à la Russie en passant par la Chine et l'Europe, le Président jouit d'une audience certaine mais qui semble agacer ses détracteurs. Tebboune dérange en effet par ses succès et sa popularité.

Les contrevérités rapportées, parce que l'on oublie qu'il est d'abord le chroniqueur attitré de la chaîne israélienne I24, doivent être dénoncées avec véhémence à l'opinion publique nationale et internationale. Nous ne voulons pas que des citoyens algériens soient la proie d'une manipulation de bas étage à des fins strictement vénales. Ce n'est pas simplement une question de divergences d'opinions ou de perspectives. C'est une attaque délibérée contre la vérité. Il est de notre devoir en tant que médias d'abord, ensuite en tant que citoyens responsables de défendre cette vérité, de dénoncer les mensonges et de préserver l'essence même de notre démocratie. Ne laissons pas des arnaqueurs dicter notre réalité.

Au fait, pourquoi le secret de ce gros mensonge intervient 48 h après l'opération spectaculaire menée par le Hamas contre Israël? L'Algérie a été le premier pays arabe à réagir en prenant fait et cause pour le peuple palestinien, selon les résolutions des Nations unies. On l'a compris, cette attaque insolente contre l'Algérie et son Président est une commande du Makhzen. Voilà toute la vérité! Comme le dit si bien l'adage populaire: «Celui qui paie les violons, choisit la musique.»