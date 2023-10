L'hiver n'a pas encore pointé le bout de son nez que le monoxyde de carbone fait ses premières victimes. Deux personnes sont décédées dans la nuit de samedi à hier par asphyxie au monoxyde de carbone dans leur domicile familial sis dans la commune de Bourkika, wilaya de Tipaza, selon un communiqué émis par les services de la Protection civile. Les deux victimes, un homme et une femme, ont été retrouvées mortes dans leur domicile familial situé à la ferme Mohammed Djabouri, asphyxiés par les émanations de monoxyde de carbone en provenance du chauffe-eau, selon le premier constat effectué par les agents de la Protection civile. Un peu plus tôt dans la journée de samedi, l'Association consumériste d'El Aman avait lancé l'alerte, en appelant le P-DG du groupe Sonelgaz à respecter ses engagements en termes d'approvisionnement des foyers de détecteurs de CO et de remettre cette promesse à l'ordre du jour. «Monsieur le P-DG du groupe de Sonelgaz, l'hiver est aux portes... où en êtes-vous dans la mise en oeuvre des instructions présidentielles (arrêtées en janvier 2023), dont la Sonelgaz a été chargée de doter gratuitement les foyers de dispositifs d'alarme dédiés à détecter les fuites de monoxyde de carbone, dans le but de réduire les incidents mortels causés par ce tueur silencieux?» s'est interrogé l'association de Hacen Menouar, sur sa page facebook. C'est de cette manière que l'Association a tiré l'alarme pour prévenir les populations de l'asphyxie causée par ce gaz qui les guette, notamment que la saison de la chauffe a d'ores et déjà commencé dans plusieurs régions du pays. Le mercure continue en effet de chuter, au fil des jours qui passent et l'alerte a été également donnée par la direction générale de la Protection civile (Dgpc). Pas plus tard qu'hier, la Dgpc a lancé une campagne nationale de prévention et de sensibilisation sur les risques liés à la saison hivernale. C'est ce qui ressort du tout dernier communiqué parvenu à notre rédaction par la Dgpc. Ce corps constitué a souligné dans son communiqué que le bilan de l'année 2022 fait état de 136 personnes décédées par asphyxie, dont 111 par le monoxyde de carbone. Un chiffre très lourd comparativement à celui de l'année en cours. 114 décès par asphyxie ont été déplorés, dont 103 par le monoxyde de carbone dans les 7 premiers mois de 2023, a-t-on davantage souligné. Le langage des chiffres se veut être une mise en garde sérieuse contre le gaz inodore et incolore. Organisée sous le slogan «Avec la prévention, protégeons-nous et nos habitations contre les risques d'asphyxie», cette campagne s'étalera tout au long de la saison hivernale. Plusieurs activités ont été retenues au programme de cette campagne nationale dont l'organisation des Journées et des portes ouvertes ainsi que des caravanes locales qui sillonneront, notamment les sites urbains ayant bénéficié récemment des branchements en gaz naturel. Cette campagne vise aussi à contrôler et vérifier les dispositifs de chauffage et des conduites. Cette campagne de prévention comprend des activités de proximité avec les différents partenaires liés à la sécurité des citoyens, le renforcement des actions de sensibilisation dans les établissements scolaires, les mosquées, les centres de formation professionnelle et les universités, tout en impliquant les médias par l'organisation des émissions de radio et de télévision de même que les réseaux sociaux. À travers cette campagne, il est attendu d'élever le degré de prise de conscience des citoyens contre les risques liés aux dangers des inondations et d'asphyxie tout en leur inculquant les comportements positifs à adopter, ajoute la même source. La Protection civile mettra également à contribution différents secteurs et partenaires, notamment la santé, le commerce, l'éducation, les Affaires religieuses.