Le président de la République a visité, hier, le siège du ministère de la Défense nationale. À son arrivée, le président de la République a été accueilli par le chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), le général d'armée, Saïd Chanegriha. Le ministère de la Défense a rendu public un communiqué. Nous le diffusons dans son intégralité:

Monsieur le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, en visite au siège du ministère de la Défense nationale.

Le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Monsieur Abdelmadjid Tebboune a effectué l'après-midi de ce mercredi 8 mai 2024, une visite au siège du ministère de la Défense nationale, où il a été accueilli par Monsieur le général d'armée Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire.

Après l'exécution de l'Hymne national et la présentation des honneurs par les différentes formations des Forces de l'Armée nationale populaire, Monsieur le président de la République a salué ses hôtes, en l'occurrence, le commandant de la Garde républicaine, le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, les commandants de Forces et de la Gendarmerie nationale, le commandant de la 1ère Région militaire, le contrôleur général de l'armée, ainsi que les chefs de départements du ministère de la Défense nationale et de l'état-major de l'Armée nationale populaire.

Monsieur le président de la République a, par la suite, prononcé une allocution à l'adresse des cadres et des personnels de l'Armée nationale populaire, qui a été diffusée, par visioconférence, à l'ensemble des commandements de Forces, des six Régions militaires, des grandes unités et des Écoles supérieures implantées en territoire national. À l'entame, Monsieur le président de la République a salué l'ensemble des personnels de l'Armée nationale populaire, soulignant que l'institution de la Journée nationale de la mémoire reflète la fierté du peuple algérien de son honorable et glorieuse histoire, avant de rappeler les grands sacrifices consentis par le peuple algérien face aux crimes barbares du colonialisme français.

Gratitude pour les efforts de l'ANP

Monsieur le président de la République a indiqué que la préservation de la souveraineté nationale repose sur une armée forte et redoutable et sur une économie développée, soulignant que le développement de l'Algérie est tangible et sans équivoque et que le rythme de croissance, notamment avec l'achèvement des grands projets, connaîtra à l'horizon 2027 des réalisations majeures à différents niveaux.

Monsieur le président de la République a, en outre, réitéré son rejet de recourir à l'endettement extérieur dans la mesure où il constitue l'un des facteurs qui hypothèquent l'indépendance de la décision souveraine de l'État, avant d'insister sur l'engagement immuable et inconditionnel de l'Algérie en faveur des causes justes, à leur tête la cause palestinienne et le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination.

À cette même occasion, Monsieur le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, a valorisé les efforts consentis par les différentes unités de l'Armée nationale populaire, avant de saluer l'engagement de Monsieur le général d'armée, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, à garantir une disponibilité opérationnelle optimale à nos Forces armées.

Avant cela, Monsieur le général d'armée, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, avait adressé une allocution de bienvenue à l'attention de Monsieur le président de la République, exprimant sa gratitude pour cette visite importante qui témoigne de l'intérêt particulier qu'il porte à l'Armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de Libération nationale, et à ses personnels toutes catégories confondues:

«À l'entame, je tiens à vous exprimer, en mon nom personnel et au nom de tous les personnels militaires et civils, mes salutations les plus distinguées et mes remerciements les plus sincères pour cet honneur que vous nous avez fait aujourd'hui à l'occasion de votre visite au siège du ministère de la Défense nationale. Cette visite reflète l'intérêt particulier que vous portez à l'Armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de Libération nationale, ainsi qu'à tous ses personnels, toutes catégories confondues».

Les plus hauts niveaux

Monsieur le général d'armée a souligné l'engagement de l'Armée nationale populaire à consolider les fondements de sa puissance militaire sous toutes ses formes, comme en témoigne le niveau élevé atteint par les unités de combat:

«Conscients des défis actuels, nous avons veillé, au sein de l'Armée nationale populaire, à renforcer les capacités militaires dans toutes leurs formes. Nous avons pris les mesures appropriées, conformément aux orientations de Votre Haute Autorité, pour faire face à toute éventualité. Notre stratégie est basée sur une évaluation rationnelle des menaces et une utilisation optimale des armes, des équipements et des forces, constamment adaptés pour garantir les meilleures conditions de sécurité.

Nous pouvons également affirmer que les unités de combat ont atteint un niveau remarquable, comme en témoignent les résultats positifs sur le terrain. Elles poursuivent, avec un moral élevé, leur préparation au combat, en vue d'atteindre les plus hauts niveaux de disponibilité».

À l'issue, Monsieur le général d'armée a souligné que la situation sécuritaire intérieure du pays est entièrement sous contrôle grâce aux efforts des personnels de l'Armée nationale populaire, ainsi que de leurs collègues dans les autres corps de sécurité:

«En outre, la situation sécuritaire intérieure est entièrement sous contrôle, grâce aux efforts de nos braves personnels en collaboration avec leurs collègues des autres corps de sécurité. La pression continue exercée sur les résidus terroristes, la lutte contre la criminalité organisée, le trafic de drogue et de stupéfiants, l'immigration clandestine et l'orpaillage illicite, s'inscrivent dans une dynamique continuellement ajustée.

D'autre part, nous veillons à renforcer le lien sacré entre notre vaillant peuple et ses Forces armées, car il constitue l'une des garanties de la pérennité de l'État national.

Nous avons également tenu à pourvoir nos unités des derniers systèmes d'armes et d'équipements, en mettant l'accent sur le développement d'une industrie militaire locale prometteuse, intégrée dans le cadre de l'économie nationale».

Après avoir signé le Livre d'or, Monsieur le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, a quitté le siège du ministère de la Défense nationale, où il a été salué par Monsieur le général d'armée Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire.