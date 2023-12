Le «made in Bladi» en fête! Jeudi dernier, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a donné le coup d'envoi de la Foire de la production algérienne (FPA 2023). Cet événement exceptionnel, qui se tient du 14 au 23 décembre réunit 565 producteurs algériens venant exposer avec fierté l'étendue de leur savoir-faire. De 11h00 à 18h00, pendant toute la durée de cette manifestation grandiose, les portes de la FPA accueillent un kaléidoscope d'entreprises, grandes et petites, oeuvrant dans des domaines aussi variés que l'industrie agroalimentaire, chimique et pétrochimique, les transformations industrielles (meubles, textile, cuirs et prêt-à-porter),l'électronique et l'électroménager, les industries mécaniques, la sidérurgie, la construction et les matériaux de construction, le secteur des services, les industries militaires, les start-up et l'artisanat. Près de 28 666 mètres carrés sont dédiés à ce salon d'exception. Comparée aux éditions précédentes,celle dd la FPA 2023 se distingue par sa taille imposante, où se perdre devient presque une évidence. Une journée de visite s'avère presque insuffisante pour explorer l'ensemble des trésors exposés. Hier, malgré un temps maussade, pluie et froid n'ont pas découragé une foule nombreuse. Les allées immenses de cette foire, telle une vitrine internationale, offraient des produits d'une beauté et d'une qualité exceptionnelles. Dès le franchissement des portes du premier pavillon, l'étonnement est au rendez-vous, suscité par la splendeur du mobilier. Non pas celui de la Safex, mais bien celui des producteurs locaux.

Des meubles sortis de Pinterest

Fini les meubles carrés des menuiseries classiques, place à une nouvelle ère où les meubles, dignes d'un catalogue de grand décorateur sur Pinterest, arborent un style Salons de toutes formes, lits capitonnés, matelas, cuisines aux multiples matières et prix composent une véritable caverne d'Ali Baba. Les femmes rivalisent d'ingéniosité pour dénicher des trésors, et nombre d'entre elles confient leurs bambins aux ateliers ludiques de Vertex et Techno, qui veillent sur eux pendant que les grands font leurs choix. Les couples récemment formés et les futures mariées parcourent les stands avec un bonheur évident, explorant les offres de Tawos Fourniture, Caniveau, Tapidor, Mobili Concept, Ntw Groupes,... des marques qui suscitent des sourires radieux. Leur satisfaction est palpable, exprimée par le bonheur de découvrir des produits de qualité à des coûts abordables. Cerise sur le gâteau, la possibilité d'acquérir ces trésors avec des crédits à la consommation, qu'ils soient «normaux» ou «halal». Un jeune couple, les yeux pétillants, s'arrête devant des stands de mobilier. «C'est notre première visite ici, et franchement, on ne s'attendait pas à une telle variété et qualité de produits. On va repartir avec plein d'idées pour notre appartement'», confie Sarah qui, avec son fiancé sont en train de décorer leur futur cocon. «C'est incroyable! Les meubles sont d'une qualité exceptionnelle, et les prix sont très abordables. Je suis agréablement surprise par le choix et la diversité», s'exclame, pour sa part, elle qui cherchait des idées pour aménager son nouveau chez-soi. Sarah accompagnée par son amoureux ou encore Fatima, qui finissent souvent leurs visites dans les stands des banques pour des simulations de crédits. Comme eux de nombreux visiteurs passent à «l'acte» en souscrivant à ces crédits pour aménager leurs petits nids douilléts selon leurs rêves...

La folie du «Nimr»

Au sortir du stand des meubles, on est vite «agressé» par une image à laquelle on ne s'habituera jamais, en l'occurrence les imposantes citernes en plastique. Mode du moment, à cause du stress hydrique, ces incontournables accessoires des foyers algériens sont présents en masse. Heureusement que l'on est vite «soulagé» par la belle image de la cabane en gazon artificiel fabriquée par Bouassi Grillage de Jardin. Ce dernier redouble d'ingéniosité pour attirer les regards des clients potentiels, d'ailleurs presque tout le monde s'arrête devant cet espace pour prendre une photo, ou simplement admirer. C'est également le cas pour les petits bateaux et barques de fabrication algérienne exposés à l'extérieur. Néanmoins, la grande star est représentée par les imposants véhicules blindés de l'Armée Nationale Populaire, que l'on trouve au-devant du pavillon central. Les «Nimr» des Hummer militarisés fabriqués par l'armée ressemblent à ceux que l'on voit dans les films hollywoodiens. Tout le monde s'y arrête pour faire une petite pose-photo, un selfie ou un Snap tout en saluant les soldats, femmes et hommes, de notre armée. C'est la méme communion que l'on observe au niveau des autres stands de l'ANP, notamment ceux de la fabrication d'armes. Tout le monde veut les voir de près, certains ont même la chance de les prendre dans les mains, alors que les officiers prennent le temps d'expliquer un par un l'utilisation, le type et la fabrication de l'arme.

La ferveur des jeunes

Une grande ferveur populaire que l'on retrouve aussi au niveau des participants qui proposent du machinisme industriel. Beaucoup de jeunes souhaitant se lancer dans l'entrepreneuriat se renseignent sur ce qu'ils pourraient lancer comme petite fabrique pour apporter eux aussi leur contribution à la production nationale. On a même assisté à la signature de contrats en direct. Ce qui nous a particulièrement marqué, c'est la présence de nombreux jeunes porteurs de projets, voire même des start-up, où un stand leur était réservé et un challenge de 24 heures a été organisé par Djezzy. Nous avons également été surpris par la présence de produits innovants, tels que les abris de bus intelligents. Cela, au même titre que le niveau atteint par certains secteurs qui ont assuré de manière exemplaire la couverture des besoins nationaux, comme c'est le cas de Soficlef et ses autres concurrents avec leurs produits de quincaillerie innovants et de grande qualité. Les énergies renouvelables étaient également au rendez-vous. Des sociétés publiques comme l'Enie ou privées proposaient des panneaux solaires à des prix plus ou moins raisonnables par rapport à ce qui se faisait il y a quelques années. Petro Baraka et Naftal, deux concurrents proposant lubrifiants et liquides pour automobiles, ont aussi marqué les esprits. L'Enad semble également en phase de modernisation avec des produits de qualité. Il y a aussi l'industrie automobile avec Fiat et sa fameuse 500, ou encore les deux-roues avec VMS. Ce dernier qui fabrique tous types de motos et de quads en Algérie sort du lot. Un monde fou se presse à ce stand, surtout que des motos aménagées pour des petits projets sont proposées.

Le retour en force de l'électroménager!

Ce qui est aussi surprenant lors de cette 31e FPA est le retour en force de l'électroménager et de l'électronique fabriqués en Algérie, surtout en ce qui concerne l'électroménager blanc et les téléviseurs. On trouve toutes sortes de modèles à tous les prix. Cette industrie semble avoir retrouvé un second souffle. Les marques habituelles telles que Condor, Iris, Geant, ou encore Cristor sont là avec une nouvelle gamme. Tout comme Beko et Maxwell qui ont pris une nouvelle dimension, ou encore Stream Système et Sonaric. Samsung a lui marqué son grand retour sur le marché national avec une large gamme de produits «made in Bladi». On trouve aussi de nouvelles marques telles que Nardi ou même le grand Schneider et Thomson qui se sont lancés dans l'aventure de l'industrie nationale. L'agroalimentaire et les cosmétiques fabriqués en Algérie ne sont plus à présenter. Ils n'ont même pas besoin de pub, ils étaient plus présents avec les stars de ce salon, en l'occurrence la foire pour la vente directe. Des stands y sont réservés pour vendre les produits alimentaires, agroalimentaires, cosmétiques et ceux du terroir. Les promotions qui y sont faites ont attiré une foule immense. On se croirait dans un marché du Ramadhan.

La «petite» déception...

Les produits de Venus, Swalis, Ifri, Soumam... Onalait, ou encore les chocolats qui font fureur actuellement sur le marché, Moment... se vendent comme des petits pains. Même les huiles d'olive, savons et autres huiles essentielles, ou encore produits d'hygiène maison ou papier. Bref, la petite virée dans cette FPA a été riche en belles découvertes et en produits innovants, elle vaut le détour. La seule petite déception concerne peut-être le textile. Le groupe Getx, qui avait fait de grands pas ces dernières années, est en train de «freiner». Il ne semble pas avoir renouvelé ses collections. Les produits exposés sont vraiment quelconques. Tout comme les produits de ce qui devait être une alliance algéro-turque du textile, Tayal. Des jeans étaient là. C'est aussi dommage pour un secteur stratégique qui semble reculer après avoir fait de grands progrès. Heureusement qu'il existe d'autres acteurs du domaine, plus petits mais plus efficaces, qui n'étaient pas présents à cette foire. Malgré ce petit «point noir», la FPA 2023 a brille par la diversité et la qualité des produits exposés. On ne revient pas déçu d'une petite virée à cette foire où l'on trouve de véritables trésors fabriqués par des mains bien de chez nous...