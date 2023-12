Dans son allocution, à l'occasion de son meeting animé, hier, à Biskra, le nouveau SG du RND, Mustapha Yahi, n'a pas tari d'éloges sur le président de la République. «Abdelmadjid Tebboune est un homme intègre qui lutte pour redresser le pays sur tous les plans, politique, économique et social..», a-t-il déclaré. «Nonobstant le fait qu'il avait soutenu un autre candidat, notre parti a été le premier à le féliciter après sa victoire, à la dernière élection présidentielle», a-t-il poursuivi. Il a qualifié de «courageuses» les décisions prises par le chef de l'État durant ces quatre dernières années, tel le refus de recourir à l'endettement extérieur, ses engagements à assurer la sécurité alimentaire ainsi que la sauvegarde des réserves de change et du pouvoir d'achat des citoyens», une équation, estime-t-il «compliquée à résoudre».

Il a, en outre, salué «les réformes menées jusqu'ici et d'autres réalisations, comme l'excédent de la balance commerciale...». Il a plaidé la construction d' «une classe politique forte, ancrée, ayant un ancrage dans la société ». «La première remarque que je fais à l'adresse de nos partenaires politiques au sein de la majorité présidentielle, est qu' «un l'État fort est construit par une classe politique forte». «Nous voulons que nos partenaires politiques dans la majorité présidentielle soient forts», a-t-il ajouté. Il a également plaidé en faveur d'une opposition forte. «Nous voulons aussi une opposition forte car l'Algérie ne pourra être construite que par des forces politiques fortes», a-t-il indiqué. Il a aussi salué la décision de restitution des crânes de résistants algériens décapités au XIXe siècle pendant la colonisation française, dont Cheikh Bouziane, résistant des Zaâtcha, tombé en martyr à Biskra. Il est revenu, par ailleurs, sur le parcours et l'héritage politique de sa formation, en évoquant la menace qui pesait sur le caractère républicain de l'État durant les années de braise. Contrairement à son prédécesseur, qui avait complètement zappé cet épisode, il a rappelé dans ce contexte, «la contribution du parti à la lutte contre les hordes terroristes aux côtés de l' ANP et d'autres forces de sécurité durant la décennie noire, en insistant sur «le caractère républicain» de son parti. Le RND, soutient-il, «a été créé pour dire non au terrorisme et pour garantir la continuité de l'État en tant qu'institution et système républicain».

Il n'a pas manqué, à ce propos, d'évoquer le lâche assassinat de Abdelhak Benhamouda, l'ancien secrétaire général de l'Ugta par les hordes terroristes islamistes, tout en déplorant «le retour, ces derniers temps, du discours extrémiste et violent des années 1990...». «Nous seront toujours à l'avant-garde pour barrer la route aux extrémistes»,a-t-il soutenu.