L'écrivaine, moudjahida et ancienne ministre, Zhor Ounissi a reçu, jeudi soir à Alger, le Prix «Yawm El Wafaa» (Journée de la fidélité), décerné par la Fondation koweïtienne Souad Al Sabah pour la culture et l'innovation, en reconnaissance de sa place pionnière dans le Monde arabe et ses contributions dans les domaines de la culture et de l'innovation tout au long de son riche parcours.

La cérémonie de distinction a été rehaussée par la présence du ministre de la Communication, Mohamed Laagab, du vice-président du Conseil de la nation, Mohamed Reda Oussahla, représentant le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil, l'ambassadeur du Koweït en Algérie, Mohamed Marzouk Slimane Motlak-Eshabou, la représentante de la Fondation Souad Al Sabah pour la culture et l'innovation, ainsi que des présidents et les représentants de nombre de ministères et d'instances officielles, outre des intellectuels, des écrivains et des artistes.

La cérémonie a été marquée par la projection d'un documentaire sur le parcours de Zhor Ounissi, outre des témoignages de personnalités et d'intellectuels, à l'instar de l'ancien ministre Mahieddine Amimour qui l'a qualifiée de «pionnière de la culture et de la pensée arabe en Algérie». Le président du Conseil de la nation a souligné, dans une allocution lue en son nom par Oussahla, que «la personnalité honorée aujourd'hui, Mme Zhor Ounissi, a milité pour le triomphe de l'identité nationale, l'arabité et la patrie, durant la lutte contre la colonisation et au lendemain de l'indépendance (...), marquant de son empreinte, l'histoire...».