L'organisation et la régulation du marché national est une des actions majeures du ministre du Commerce. Aucun secteur ne sera laissé pour compte. Tayeb Zitouni avance au pas de charge. Après avoir présidé le 20 mai une réunion de la Commission multisectorielle dédiée au suivi de l'approvisionnement du marché national en produits essentiels de large consommation et aux préparatifs de la saison estivale et de l'Aïd El Adha, il s'est réuni, mardi, avec les transformateurs et les importateurs de café, les importateurs et les producteurs de fournitures scolaires, ainsi que les fabricants d'appareils électroménagers. Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations s'est réuni, mardi, avec les transformateurs et les importateurs de café, les importateurs et les producteurs de fournitures scolaires, ainsi que les fabricants d'appareils électroménagers, et ce, dans le cadre de l'organisation et de la régulation du marché national, indique un communiqué du ministère. Les discussions qui ont porté sur plusieurs questions relatives à quelques filières de large consommation s'inscrivent dans le cadre de l'approche participative et consultative du ministère, ont été rehaussées par la présence de Kamel Moula, président du Conseil du renouveau économique algérien et de membres du ce syndicat patronal national (Crea) qui regroupe des entreprises publiques, des entreprises privées et des start-up engagées dans la relance industrielle du pays. Ce qui a donné une autre dimension à ces rencontres qui se sont déroulées en trois temps. La première s'est tenue avec les transformateurs et les importateurs de café. Elle a offert l'opportunité de passer à la loupe les défis relatifs à la hausse des prix du café au niveau du marché international, et ses répercussions sur le marché national. Les moyens pour atténuer l'impact de la flambée des cours de ce produit de large consommation aux Bourses internationales, ont été par conséquent mis sur la table. La seconde rencontre a été consacrée aux préparatifs de la rentrée scolaire 2024/2025. Elle a réuni le ministre et les producteurs et importateurs de fournitures scolaires dans le cadre des mesures proactives du ministère. Son objectif est de fournir des fournitures scolaires à des prix raisonnables pour alléger les charges des familles. La diversification de la production nationale de fournitures scolaires et l'orientation des investissements dans ce domaine, ont été également au centre des débats.

Il a été constaté à ce propos, avec satisfaction, que plusieurs importateurs de ces produits se tournent vers la production locale. Les opérateurs économiques ont été conviés à cet effet, à renforcer leur participation aux foires commerciales de proximité dédiées aux fournitures scolaires prévues avant la prochaine rentrée scolaire. La tenue de ces manifestations constituait un «pas important» visant à proposer ces produits à des prix compétitifs, a indiqué Tayeb Zitouni. Le dernier rendez-vous du ministre du Commerce a eu lieu avec les producteurs d'appareils électroménagers. L'importance de mettre en place un plan de production et un large réseau de distribution leur a été émise par Tayeb Zitouni.

Elle est essentielle pour répondre à la demande, notamment en ce qui concerne les climatiseurs qui connaissent une forte demande durant la saison estivale, mais aussi au vu de la prochaine opération de distribution de logements, a noté le successeur de Kamel Rezig. Autant d'initiatives saluées par le président du Conseil du renouveau économique algérien. Les efforts du ministère du Commerce qui tendent à «stabiliser le marché et assurer les besoins essentiels des citoyens en divers produits», ont été soulignés par Kamel Moula. La préservation du pouvoir d'achat étant le principal objectif...