Comme il était prévisible, le secrétaire général du RND, Tayeb Zitouni, quitte son poste à la tête du parti. Il a remis sa démission à l'occasion de la quatrième session ordinaire du conseil national du parti tenue hier à la Mutuelle générale des matériaux de construction à Zéralda.

C'est l'actuel secrétaire général par intérim, Mustapha Yahi, qui l'a remplacé à la tête du parti. Candidat unique, ce dernier a été plébiscité par les membres du Conseil national. Mustapha Yahi, celui qui devrait souffler un vent de renouveau sur la parti, en prévision du septième congrès du parti, a été chargé de gérer les affaires courantes du parti depuis la nomination de son secrétaire général, Tayeb Zitouni, le 16 mars dernier, au poste du ministre du Commerce. Membre du bureau national «chargé des affaires économiques, du développement et de la promotion de l'investissement»,le professeur Mustapha Yahi a exercé comme recteur de l'université M'hamed Bougara de Boumerdès.

Le parti qui a annoncé la nouvelle hier a écrit dans un communiqué que «le cconseil national a approuvé la demande de Tayeb Zitouni d'être démis de ses fonctions à fin de lui permettre de s'acquitter de ses fonctions gouvernementales».

«Le conseil national a également approuvé l'élection du professeur Mustafa Yahi comme ssecrétaire général du parti jusqu'au prochain Congrès», poursuit le même document.

Sur la sellette depuis quelque temps, Tayeb Zitouni faisait face à des résistances internes au sein de sa formation. Des noms de Monder Bouden, député du parti et de Mohamed Réda Ousahla sénateur de la wilaya d'Aïn Témouchent sont été cités parmi les pressentis au poste de secrétaire général du parti.

À titre de rappel, Tayeb Zitouni a pris sa revanche, en se voyant plébiscité comme nouveau secrétaire général du RND lors du congrès extraordinaire du parti tenu en mai 2020, devenu 6e congrès ordinaire suite à l'adoption d'une résolution.

L'ancien maire d'Alger-Centre et ex-directeur général de la Safex (Société algérienne des foires et exportations) a remplacé Azzedine Mihoubi. Ce dernier, candidat à la dernière présidentielle, avait annoncé juste après son retrait de toute responsabilité au sein du parti pour se consacrer à son activité intellectuelle et littéraire. Membre du mouvement de redressement contre l'ancien secrétaire général du parti, Ahmed Ouyahia, Tayeb Zitouni, faut-il le rappeler, a été exclu du parti en décembre 2016. Le vendredi dernier, Tayeb Zitouni avait tenu sa dernière rencontre en tant que secrétaire général du parti, avec les coordinateurs de wilayas. Par ailleurs, dans son allocution prononcée à l'ouverture des travaux du Conseil national, le désormais ex-secrétaire général du parti est resté égal à lui-même. Il a accusé «certains ex-hauts responsables de l'État issus du RND d'avoir commis une grande corruption dans les rouages de É'État algérien». Il a, en outre, soutenu que «durant les années précédentes, l'Algérie s'était engouffrée dans une impasse politique et économique qui se reflétait sur les dirigeants du RND, placés au-devant de la scène politique durant cette époque», notant que «cette situation avait permis à certains d'exiger de brandir un carton rouge contre le parti, voire de le faire disparaître du paysage politique à travers sa dissolution...».

L'ex-premier responsable du parti a rappelé que «plusieurs cadres du parti ont été victimes de la marginalisation, en payant les frais des politiques factices et de la gestion unilatérale et du fait accompli de l'ancienne direction du parti».