Gérer c'est prévoir. Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations en a fait sa devise. Le test réussi du mois de Ramadhan durant lequel Tayeb Zitouni a pris des décisions qui se seront avérées efficaces pour rendre disponibles, notamment les produits largement consommés durant cette période et à des prix raisonnables est à ce titre une référence. Une expérience à renouveler à quelques jours de l'Aïd El Kebir et de la saison estivale qui lui succédera, synonyme d'augmentation de la consommation avec l'afflux de touristes, de résidents nationaux à l'étranger rendant visite à leurs familles en Algérie. Le dispositif est donc mis en branle pour y répondre. Une réunion de la Commission multisectorielle consacrée au suivi de l'approvisionnement du marché national en produits essentiels de large consommation et aux préparatifs de la saison estivale et de l'Aïd El Adha, a été présidée le 20 mai par le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni indique un communiqué du ministère. Cette commission, regroupe, il faut le souligner, des représentants du ministère du Commerce, du ministère de l'Industrie et de la Production pharmaceutique et du ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Quel message leur a-t-il été délivré? L'accent a été mis sur l'importance d'une bonne coordination pour assurer une disponibilité durable des produits essentiels dans les marchés à des prix raisonnables et répondre aux besoins des citoyens durant la saison estivale qui connaît une hausse de la demande sur plusieurs marchandises et services, notamment dans les 14 wilayas côtières. L'impératif de renforcer le contrôle sur les marchés en vue d'assurer la qualité et sécurité des produits, mais aussi d'éviter toute tentative de spéculation, a été mis en exergue par le ministre du Commerce qui a exhorté tous les offices et les établissements économiques relevant des ministères de l'Agriculture et de l'Industrie à exploiter les surfaces assurées par la Société «Magros» des marchés régionaux de fruits et légumes, afin de commercialiser leurs produits et de renforcer leurs disponibilités dans les différentes wilayas. Une sorte de «remake» des décisions prises lors du mois sacré pour faire face à la flambée des prix qui le caractérisait, annihiler toute tentative «organisée» de pénuries. Il faut rappeler que le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations avait appelé, à cet effet, les producteurs, lors de ses récentes sorties sur le terrain, à réduire les prix de différents produits de large consommation de 10% au minimum, concomitamment avec l'avènement du mois de Ramadhan, afin de soutenir le pouvoir d'achat des citoyens et de renforcer l'esprit de solidarité. Les gestionnaires des marchés ont aussi été conviés à accompagner ces efforts à travers une série de mesures, dont l'annulation des congés hebdomadaires des marchés durant le mois de Ramadhan, garantir un suivi hebdomadaire de la disponibilité des légumes et des fruits, faciliter la commercialisation des produits agricoles, en sus d'assurer l'affichage des prix et un suivi quotidien. Tayeb Zitouni avait d'autre part haussé le ton soulignant que la lutte contre toutes formes de spéculation, notamment au niveau des stocks et des chambres froides non déclarés, sera sans merci. Le successeur de Kamel Rezig a, cette fois-ci, instruit la Commission tripartite de mettre en place les mesures nécessaires à travers une parfaite coordination, pour assurer la disponibilité de tous les produits de large consommation, ainsi que les fruits et légumes dans les marchés, avant, durant et après les jours de l'Aïd El Adha. Est-ce annonciateur d'un prix raisonnable du mouton de l'Aïd pour les revenus modérés? Tayeb Zitouni ne le dit pas...