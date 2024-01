Le Syndicat national des pharmaciens d’officine (Snapo) qui dénonçait l’interdiction aux pharmaciens d’officine de fournir certains services liés à la santé, comme les analyses et les examens médicaux a obtenu gain de cause. Selon son président le docteur Karim Merghemi, « le ministre du Commerce a décidé d’annuler les nouveaux amendements, retenus par la commission de la Nomenclature des activités économiques (NAE) ». C’est ce qui ressort de ses déclarations faites à la sortie des pourparlers, tenue dans l’après-midi de lundi, au siège de la tutelle. Un communiqué émis par cette dernière affirme que le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni, a reçu une délégation dudit syndicat.

Le département de Zitouni affirme dans son communiqué que le ministre a décidé, « lors de la rencontre, de mettre en place une commission mixte regroupant des représentants du ministère et du Snapo, qui sera chargée de l’examen de toutes les questions liées à la profession, notamment l’activité du pharmacien portant le code 602101 au registre du commerce ». Ledit document a également souligné que lors de cette rencontre, le ministre a indiqué que « le secteur adopte une vision participative et le dialogue pour prendre des décisions en faveur de l’intérêt général ». Cette réunion intervient après que le torchon a commencé à brûler entre les deux parties. Une déclaration de Sami Kolli, directeur général de la régulation et de l’organisation des activités au ministère du Commerce, au sujet de l’interdiction des pharmaciens d’offrir certains services liés à la santé, comme les analyses et examens médicaux est la goutte qui avait fait déborder le vase du Snapo.

Le DG avait précisé que «cela est fondé légalement», conformément à «une correspondance du ministère de la Santé en 2015, fixant la liste des activités non éligibles à l’inscription au registre du commerce, dont celle des laboratoires d’analyses médicales, ce qui empêche le commerçant inscrit au R. C., comme le pharmacien, de pratiquer cette activité». Le responsable avait en outre, rappelé, dans une déclaration faite à l’APS, la semaine dernière, que la même mesure repose sur « une correspondance de l’Association nationale des laboratoires d’analyses médicales (Alam) ainsi que sur les dispositions de l’article 251 de la loi sur la santé, de juillet 2018, qui stipule expressément que les laboratoires d’analyses biomédicales et de pathologie cellulaire sont autorisés, eux seuls, à effectuer des examens qui contribuent au diagnostic des maladies humaines ».

Chose qui avait provoqué l’ire des membres du syndicat, qui avait estimé que «cette mesure est contraire aux dispositions de la loi sur la santé, 18-11», selon un communiqué en date du 9 janvier dernier dont nous détenons une copie. Le Snapo avait même ouvert la porte au dialogue pour le règlement de la situation et avait aussi menacé de recourir, le cas échéant, à tous les moyens légaux pour défendre les intérêts de la profession. L’allusion est claire. Aujourd’hui, et après la rencontre avec le ministre le calme est revenu. Le Snapo a d’ailleurs, « valorisé les décisions sages et responsables du ministère», souligne le syndicat dans son dernier communiqué sanctionnant les travaux de ladite rencontre.