Le géant sud-coréen de l'électronique LG fait l'évènement à Abu Dhabi, où, il révèle ses produits dernier cri pour la région Mena (Moyen-Orient Afrique) où l'Algérie aux côtés de l'Égypte et de la Turquie passe pour être l'un de ses meilleurs marchés dans cette région du monde. C'est au Showcase 2024, une mégaexposition qui réussit à LG dans le Golfe persique, que la marque a présenté le must de sa technologie en grandeur nature et dans un contexte scénarisé. C'est dans l'enceinte de l'hôtel Conrad du Groupe émirati Etihad, que plus de 500 invités, en majorité des distributeurs, ont pu toucher de près les nouveautés LG qui seront lancés incessamment dans leurs pays respectifs.

Dans la région Mena, où, LG revendique plus de 40% de parts de marché, l'Algérie est idéalement placée pour absorber un sensible quota de ces nouveautés. Notamment des téléviseurs de dernière génération, dopés à l'Intelligence artificielle (AI). Cette game de téléviseurs, laquelle est, désormais, proposée aux utilisateurs algériens, comprend donc les modèles LG signature Oled M de 65 «qui sont équipés du tout nouveau processeur (alpha) 11 AI qui optimise la qualité de l'image et du son, en procurant une impressionnante expérience immersive. Ceci est rendu possible grâce à la vitesse de traitement et la performance graphique qui sont quatre fois supérieurs à la précédente version. «Ce téléviseur est le premier au monde à être équipé de la technologie zero connect qui offre une image 4k sans fil à une fréquence de 120 hertz. Le boîtier sans fil zero connect fait place nette en éliminant totalement les liaisons par cables, entre l'écran TV et son boîtier déporté zero connect» est-il expliqué. En plus de rendre optimum la qualité d'image, l'AI by LG fait des merveilles avec le son. L'AI Sound pro enveloppe l'ouie avec un son aux mille tonalités. Le son suround virtuel des hauts parleurs intégrés finit par parfaire l'expérience de visualisation immersive. Cerise sur le gâteau, l'AI ajuste le son avec une précision telle que celui-ci donne l'impression de sortir du centre de l'écran. L'autre vedette de ce show n'est autre que l'écran Stand Me Go inventé par LG, une Smart TV 27» FHD livrée avec valise et batterie (3h) et qui est idéale pour des séances cinéma en plein bivouac.

Notons que LG mise particulièrement sur son nouvel alpha 11 et le système WebOs, dernier du nom, lequel se déclinera à travers 300 marques commerciales de TV, via 3 500 partenaires dont ceux de la région Mena. Cette stratégie permettra à LG de faire le plein d'utilisateurs à l'échelle de cette région qui semble être son terrain de jeu naturel. L'on annonce à ce titre que le nombre des utilisateurs sera ainsi multiplié par 20.

LG ouvre de nouveaux horizons pour le WebOS sur lequel il trône depuis plus de dix ans. Il a mis au point son programme Re:New program, avec à la clé une nouvelle mise à niveau du WebOS au grand bonheur des propriétaires de smart TV LG.

LG maître du WebOS

Ces derniers sont gratifiés d'une expérience TV la plus à jour, et ce pour les cinq ans à venir. LG a surtout travaillé à rendre ses téléviseurs intuitifs et ressemblant le plus à leurs propriétaires. L'ultime version WebOS, permet en effet de créer des profils individuels pour une expérience sur mesure. La Smart TV LG permet de reconnaître la voix des utilisateurs à l'aide de leurs profils et suggérer des ajustements personnalisés en fonction des habitudes d'utilisation, voire en intégrant l'élément «affectif» et les émotions. C'est que LG a fait appel aux plus grands développeurs.

Le Showcase 2024 a enfin révélé les produits de climatisation domestique, dont ceux de la gamme Artcool à compresseur Dual Inverter de LG.