Un communiqué de la direction de la Sonelgaz fait état de 103 forages équipés d'installation électrique. Le coût de ce projet est de 172,2 milliards de centimes. La Société nationale de distribution de l'énergie

s'est impliquée dans cette réalisation à hauteur de 17,2 centimes, apprenions-nous de la même source.

Les 35 demandes qui restent à traiter, le seront prochainement.

Sur ces 35 forages restants, 21 d'entre eux sont en cours de raccordement.

Quant aux 14 autres forages, 6 sont au stade de la désignation de l'entreprise réalisatrice et les 8 autres, sont au stade de l'étude.

Le communiqué, précis et laconique, ajoute que les travaux effectués par les équipes de Sonelgaz se font sans préalable de payement et cela conformément aux instructions répercutées par la hiérarchie.

Quand il s'agit de favoriser le développement, la wilaya qui met le plus la main à la poche, ne recule devant rien.