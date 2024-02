Lors de la 4e session ordinaire de l'APW, le wali est revenu sur ces efforts qui se sont traduits selon lui par des résultats positifs dans les différents secteurs de l'économie, et ce, malgré les nombreux obstacles rencontrés par le passé ayant été à l'origine de l'arrêt ou du ralentissement de beaucoup de projets, la situation concernant le développement local incite à l'optimisme. À titre d'exemple: sur les 1058 opérations inscrites en 2022, seules 80 sont en cours, alors que 58 sont à l'arrêt. Les 45 opérations lancées la même année pour plus de 1 milliard, sur les 45 communes concernées, 25 d'entre elles n'ont pas donné satisfaction, 11 opérations demeurant gelés et 18 étant toujours en cours. Concernant le logement, le premier responsable de la wilaya a rappelé que durant l'année écoulée, ce sont 1 360 logements sociaux qui ont été distribués. Au sujet de l'AEP, encore, il a fait savoir que 3 nouvelles stations de pompage ont été mises en place au profit, notamment de Lakhdaria, Kadiria, Aomar, mais aussi d'autres. Pour les incendies de forêts, il a indiqué qu'une enveloppe de plus de 126 millions et 155 aides ont été mobilisés à cette fin. Les périmètres irrigués se sont vu alloués une dotation en eau de l'ordre de 16 millions de

m3, a-t-il estimé.